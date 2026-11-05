Congo-Kinshasa: Plus de 300 ménages vulnérables bénéficient d'un projet d'élevage de poules et de lapins à Bushushu

Plus de 300 ménages vulnérables affectés par les conflits armés et les inondations à répétition bénéficient ce jeudi 05 novembre d'un projet d'aviculture et de cuniculture dans la zone de santé de Bushushu, en territoire de Kalehe (Sud-Kivu). Portée par l'organisation Action d'organisation paysanne pour le développement (AOPD), cette initiative vise à renforcer la sécurité alimentaire et à améliorer les revenus des familles bénéficiaires.

Financé à hauteur de 54 000 dollars américains, ce projet est mis en oeuvre dans le groupement de Mbinga Sud pour répondre à la crise alimentaire et nutritionnelle qui touche les populations locales.

Selon Amos Bashushana, coordonnateur de l'Action d'organisation paysanne pour le développement, le programme profitera directement à plus de 300 ménages, tandis qu'environ 600 autres devraient en bénéficier indirectement.

Miser sur des élevages à cycle court

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Les promoteurs du projet ont opté pour l'élevage de poules et de lapins en raison de leur forte capacité de reproduction et de leur rentabilité.

Selon Amos Bashushana, ces activités offrent aux ménages des possibilités rapides de production alimentaire tout en générant des revenus supplémentaires.

Au-delà de la consommation familiale, les bénéficiaires pourront commercialiser une partie de leur production et utiliser les déjections animales comme compost pour améliorer la fertilité des sols agricoles.

Une réponse à la vulnérabilité des ménages

L'organisation explique que cette initiative vise également à soutenir les populations fragilisées par les déplacements liés à l'insécurité et par les conséquences des catastrophes naturelles qui affectent régulièrement la région.

Une attention particulière est accordée aux femmes en situation de vulnérabilité afin de renforcer leur autonomie économique et leur capacité de résilience.

Contribuer à la lutte contre l'exode rural

À travers ce projet, l'AOPD entend créer des opportunités locales de subsistance et limiter le départ des populations vers les centres urbains.

Le programme s'inscrit dans le cadre de « Tuungane kwa Mabadiliko », mis en oeuvre par le consortium Fil Est, et prévoit une durée d'exécution de douze mois.

Les responsables espèrent que cette initiative contribuera durablement à l'amélioration des conditions de vie des ménages affectés par les crises humanitaires dans la zone de santé de Bushushu.