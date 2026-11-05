Congo-Kinshasa: Deux nouveaux vaccins contre Ebola vont être intégrés à un essai clinique

Deux nouveaux candidats-vaccins contre Ebola vont être intégrés à un essai clinique en République démocratique du Congo (RDC), alors que le pays continue de lutter contre une épidémie mortelle causée par la souche « Bundibugyo » du virus.

Cette annonce de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) fait suite à la recommandation de son Groupe consultatif technique indépendant sur la hiérarchisation des candidats-vaccins.

Ça sera la première fois que des vaccins spécifiquement conçus pour le virus Bundibugyo seront évalués pendant une épidémie de la maladie.

Deux vaccins ciblant la souche Bundibugyo

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« Le fait que ces vaccins soient prêts à entrer en phase d'essais cliniques témoigne de la puissance de la science et du partenariat », a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Il a souligné que, même si les vaccins ne suffiront pas à eux seuls à mettre fin à l'épidémie, « ils pourraient devenir un nouvel outil puissant pour la maîtriser ».

Les deux candidats-vaccins sont le ChAdOx1, développé par l'université d'Oxford en collaboration avec le Serum Institute of India, et le mRNA-1469, développé par la société pharmaceutique et biotechnologique américaine Moderna.

L'OMS a réuni le groupe d'experts qui, cette semaine, a recommandé de les soumettre à une évaluation clinique plus approfondie, sur la base des données disponibles.

Plus de 10 500 cas confirmés dont 5 126 décès

La RDC lutte depuis près de six mois contre une épidémie mortelle de la maladie d'Ebola causée par la souche rare du virus de Bundibugyo, qui est devenue la plus importante de l'histoire du pays. Au 1er novembre, on comptait plus de 10 500 cas confirmés et 5 126 décès.

L'OMS apporte son soutien à l'essai clinique multi-vaccins « Tumaini », dont le nom vient du mot swahili signifiant « espoir ». Il a été lancé le 23 octobre dans la ville de Bunia, à l'est du pays, capitale de la province de l'Ituri, qui reste l'épicentre de l'épidémie.

Le vaccin Ervebo, utilisé pour traiter la souche Zaïre du virus Ebola, fait déjà l'objet d'essais visant à déterminer s'il est efficace contre la souche Bundibugyo. Les deux nouveaux candidats-vaccins seront intégrés à l'essai après avoir obtenu les autorisations nationales.

La stratégie « Tumaini » est conçue pour tester plusieurs candidats-vaccins au sein d'un même essai, en recourant à une approche de vaccination en anneau qui cible les contacts des personnes chez lesquelles un cas d'Ebola de souche Bundibugyo a été confirmé.

L'OMS et ses partenaires ont été les premiers à mettre en oeuvre cette stratégie lors de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest il y a dix ans, où un essai mené en Guinée a démontré l'efficacité du vaccin Ervebo.

Quatre anneaux de vaccination ont été mis en place et plusieurs autres sont en cours de préparation, tandis que la recherche sur d'autres traitements potentiels progresse également.