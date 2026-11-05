Afrique: CAF Awards 2026 - Tous les nommés dans les différentes catégories

5 Novembre 2026
Radio France Internationale

Lundi 7 décembre 2026 à Lagos au Nigeria auront lieu les CAF Awards 2026. Cette cérémonie va récompenser une année dense pour le foot africain avec notamment le Mondial en Amérique du Nord. Voici les nommés dans les différentes catégories.

JOUEUR AFRICAIN DE L'ANNÉE

Amad Diallo (Côte d'Ivoire/Manchester United)

Yoane Wissa (RD Congo/Newcastle United)

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Antoine Semenyo (Ghana/Manchester City)

Ismael Saibari (Maroc/Bayern Munich)

Achraf Hakimi (Maroc/Paris Saint-Germain)

Brahim Diaz (Maroc/Real Madrid)

Ismaila Sarr (Sénégal/Crystal Palace)

Pape Gueye (Sénégal/Villarreal)

Sadio Mané (Sénégal/Al-Nassr)

Teboho Mokoena (Afrique du Sud/Mamelodi Sundowns)

GARDIEN AFRICAIN DE L'ANNÉE

Oussama Benbot (Algérie/USM Alger)

Josimar José Évora Dias « Vozinha » (Cap-Vert/Colo-Colo)

Yahia Fofana (Côte d'Ivoire/Rizespor)

Lionel Mpasi (RD Congo/Le Havre)

El-Mahdi Soliman (Égypte/Zamalek)

Mostafa Shobeir (Égypte/Al Ahly)

Ahmed Reda Tagnaouti (Maroc/AS FAR)

Yassine Bonou (Maroc/Al Hilal)

Edouard Mendy (Sénégal/Al Ahli)

Ronwen Williams (Afrique du Sud/Mamelodi Sundowns)

JOUEUR INTERCLUBS DE L'ANNÉE

Abdennour Belhocini (Algérie/CR Belouizdad)

Ahmed Khaldi (Algérie/USM Alger)

Mahmoud Hassan « Trezeguet » (Égypte/Al Ahly)

Mohamed Shehata (Égypte/Zamalek)

Mohamed Rabie Hrimat (Maroc/AS FAR)

Mounir Chouiar (Maroc/RS Berkane)

Sofiane El Moudane (Maroc/Olympique de Safi)

Khuliso Mudau (Afrique du Sud/Mamelodi Sundowns)

Teboho Mokoena (Afrique du Sud/Mamelodi Sundowns)

Abdel Raouf (Soudan/Al Hilal)

ENTRAÎNEUR DE L'ANNÉE

Lamine N'Diaye (USM Alger)

Pedro Leitão Brito « Bubista » (Cap-Vert)

Sébastien Desabre (RD Congo)

Hossam Hassan (Égypte)

Moatamed Gamal (Zamalek)

Alexandre Santos (AS FAR)

Mohamed Ouahbi (Maroc)

Walid Regragui (Maroc)

Pape Thiaw (Sénégal)

Miguel Cardoso (Mamelodi Sundowns)

JEUNE JOUEUR DE L'ANNÉE

Ibrahim Maza (Algérie/Bayer Leverkusen)

Christian Kofane (Cameroun/Bayer Leverkusen)

Christ Inao (Côte d'Ivoire/Fiorentina)

Yan Diomande (Côte d'Ivoire/Real Madrid)

Hamza Abdelkarim (Égypte/Barcelone)

Caleb Yirenkyi (Ghana/Coventry City)

Ismael Kamissoko (Mali/Étoiles Mandé)

Abdellah Ouazane (Maroc/Ajax)

Ayoub Bouaddi (Maroc/Manchester City)

Ibrahim Mbaye (Sénégal/Aston Villa)

ÉQUIPE NATIONALE DE L'ANNÉE

Algérie

Cap-Vert

Côte d'Ivoire

RD Congo

Égypte

Ghana

Maroc

Sénégal

Afrique du Sud

Tunisie

CLUB DE L'ANNÉE

CR Belouizdad (Algérie)

USM Alger (Algérie)

AS Maniema (RD Congo)

Zamalek (Égypte)

AS FAR (Maroc)

Olympique de Safi (Maroc)

RS Berkane (Maroc)

Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)

Al Hilal (Soudan)

Espérance Sportive de Tunis (Tunisie)

JOUEUSE AFRICAINE DE L'ANNÉE

Marine Dafeur (Algérie/Bristol City)

Marie Ngah Manga (Cameroun/Fenerbahçe)

Michaely Bihina (Cameroun/Benfica)

Monique Ngock (Cameroun/Washington Spirit)

Portia Boakye (Ghana/UNAM)

Tabitha Chawinga (Malawi/Olympique Lyonnais)

Temwa Chawinga (Malawi/Kansas City Current)

Hanan Ait El Haj (Maroc/Deportivo Alavés)

Thembi Kgatlana (Afrique du Sud/Tigres UANL)

Barbra Banda (Zambie/Orlando Pride)

GARDIENNE DE BUT DE L'ANNÉE

Chloe N'Gazi (Algérie/ Olympique de Marseille)

Michaely Bihina (Cameroun/Benfica)

Cynthia Konlan (Ghana/Samartex)

Mercy Sikelo (Malawi/Civil Service United)

Fatoumata Karantao (Mali/USFAS)

Khadija El-Rmichi (Maroc/AS FAR)

Christiana Uzoma (Nigeria/Edo Queens)

Adji Ndiaye (Sénégal/Bourges Foot)

Kaylin Swart (Afrique du Sud/JVW)

Hazel Nali (Zambie/ZESCO)

JEUNE JOUEUSE DE L'ANNÉE

Romaine Gandonou (Bénin/Tambours)

Maeva Nyadjou (Cameroun/Kansas City Current)

Grace-Ruth Sery (Côte d'Ivoire/FC NordsjaElland)

N'Sira Ouédraogo (Côte d'Ivoire/FC NordsjaElland)

Rose Kadzere (Malawi/Montpellier)

Kautar Azraf (Maroc/Barcelone)

Seimeyeha Janet Akekoromowei (Nigeria/Benfica)

Oluwakemi Adegbuyi (Nigeria/Edo Queens/Robo Queens)

Adji Ndiaye (Sénégal/Bourges Foot)

Winfrida Gerald (Tanzanie/JKT Queens)

ÉQUIPE NATIONALE FÉMININE DE L'ANNÉE

Algérie

Cap-Vert

Cameroun

Côte d'Ivoire

Ghana

Malawi

Mali

Maroc

Nigeria

Afrique du Sud

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