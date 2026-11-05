Afrique: Élimintoires CAN 2027 - Patrick Vieira annonce la liste du Sénégal sans Sadio Mané

Ce jeudi 5 novembre, le sélectionneur Patrick Vieira a dévoilé sa liste pour la double confrontation face au Soudan, comptant pour les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN 2027. L'attaquant Sadio Mané n'y figure pas.

Sadio Mané, cadre historique de la sélectio est indisponible pour des raisons familiales. « Sur ce rassemblement-là, il va y avoir un événement. Il souhaite être près de sa famille et ça, c'est quelque chose que je comprends », a expliqué Patrick Vieira en conférence de presse. « On s'est mis d'accord tous les deux pour qu'il puisse rester près de sa famille parce que c'est ce qu'il voulait faire », a-t-il ajouté.

Un autre taulier, Idrissa Gana Gueye, n'a lui pas été retenu. Des habitués comme Kalidou Koulibaly, Pape Gueye ou encore Lamine Camara sont bien présents. On peut noter le retour de Krépin Diatta qui évolue à Watford. Paul Mendy, attaquant de Cagliari a été appelé pour la première fois avec la sélection.

Gardiens : Yehvann Diouf (OGC Nice), Mory Diaw (Al-Shabab), Mamour Ndiaye (AS Saint-Étienne).

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Défenseurs : Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Moussa Niakhaté (OL), Malang Sarr (NEOM SC), El Hadji Malick Diouf (Brentford), Mamadou Sarr (Real Sociedad), Nobel Mendy (Hull City), Sadibou Sané (AS Monaco), Krépin Diatta (Watford), Lamine Sy (AJ Auxerre).

Milieux : Pape Gueye (Villarreal), Pape Demba Diop (RC Strasbourg), Lamine Camara (AS Monaco), Pape Matar Sarr (Juventus), Dion Lopy (Al-Ittihad).

Attaquants : Iliman Ndiaye (Manchester City), Nicolas Jackson (Aston Villa), Clayton Diandy (Al-Diriyah), Pathé Mboup (Stade Brestois), Boulaye Dia (Stade Rennais), Issa Soumaré (Stade Rennais), Ibrahim Mbaye (Aston Villa), Paul Mendy (Cagliari).