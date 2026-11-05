Togo: Leçon d'histoire russe dans des écoles de Lomé

5 Novembre 2026
Togonews (Lomé)

Des élèves de plusieurs établissements scolaires de Lomé, dont le collège Prince Elvis de Nukafu, ont suivi le 4 novembre des cours consacrés à la Journée de l'unité nationale russe. L'initiative a été organisée par l'association Alternative russo-togolaise (ART), réputée proche du pouvoir russe, selon le site African Initiative, lui-même financé par le Kremlin.

Au programme : l'histoire de cette fête, instaurée en Russie en 2005, qui commémore la libération de Moscou de l'occupation polono-lituanienne en 1612, à la fin d'une période de crise connue sous le nom de « Temps des troubles ». Les élèves ont découvert le rôle de Kouzma Minine et Dmitri Pojarski, les deux héros de ce soulèvement populaire.

Ils ont ensuite visionné un film d'animation russe consacré à l'unité du peuple dans cette période difficile, avant de participer à un quiz.

Ces activités illustrent la stratégie d'influence culturelle menée par la Russie en Afrique.

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Elle s'appuie sur des associations locales comme l'ART, qui relaie régulièrement les initiatives russes au Togo, sur des programmes éducatifs et sur des médias comme African Initiative ou RT.

Elles interviennent alors que Lomé et Moscou ont récemment signé plusieurs accords de coopération, dont l'un prévoyant l'ouverture de « Maisons russes » au Togo.

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