Afrique: Quatre ans après son adhésion, le Togo confirme son engagement

Le sommet des chefs de gouvernement du Commonwealth (CHOGM) s'est achevé mercredi à St John's, à Antigua-et-Barbuda.

Pendant quatre jours, les dirigeants des 56 pays membres ont débattu de climat, de commerce, d'innovation et de développement durable. Le Togo y était représenté par son ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey.

Placé sous le thème « Accélérer les partenariats et l'investissement pour un Commonwealth prospère », le sommet a réuni chefs de gouvernement, ministres, ainsi que des représentants du monde des affaires, de la société civile et de la jeunesse.

Les discussions ont porté sur les priorités communes de l'organisation : la résilience face au changement climatique, particulièrement cruciale pour les petits États insulaires comme le pays hôte, le développement des échanges commerciaux, l'innovation et l'égalité.

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Pour le Togo, la participation à ce sommet confirme son ancrage dans une organisation qu'il a rejointe en juin 2022, en même temps que le Gabon. Pays francophone sans lien historique avec la Couronne britannique, le Togo avait justifié cette adhésion par sa volonté de diversifier ses partenariats et de s'ouvrir au monde anglophone, notamment sur le plan économique, éducatif et diplomatique.

Le Commonwealth réunit aujourd'hui quelque 2,7 milliards d'habitants, soit environ un tiers de la population mondiale, répartis sur tous les continents.

Le chef du Commonwealth, le roi Charles III, était présent au sommet.