Togo: Souveraineté et justice communautaire - Le point de vue de Pascal Bodjona

5 Novembre 2026
Togonews (Lomé)

Invité à l'Université de Lomé, Pascal Bodjona, ministre-conseiller à la présidence du Conseil, est revenu sur la récente décision de la Cour de justice de la Cédéao concernant le Togo.

Dans son intervention, il a soulevé plusieurs questions : la portée réelle de l'arrêt rendu par la juridiction communautaire, les limites du pouvoir du juge régional face aux choix institutionnels des États, et la responsabilité de ces derniers dans l'exécution des décisions de justice.

Ses propos s'inscrivent dans un débat plus large, ouvert fin octobre à l'Université de Lomé lors d'un colloque international consacré à l'équilibre entre la souveraineté des États et leurs engagements en matière de droits de l'homme. Les participants s'étaient notamment interrogés sur le rôle de la Cour de la Cédéao et sur la frontière entre contrôle régional et prérogatives constitutionnelles nationales.

L'arrêt de la Cour, qui porte sur le changement de Constitution intervenu en 2024, a relancé le débat politique au Togo. L'opposition entend s'en saisir, tandis que les autorités et la presse publique insistent sur la souveraineté du pays dans le choix de son organisation institutionnelle.

Les détails sont à lire jeudi dans Magnan Libéré.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.