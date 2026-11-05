Togo: Dans les Savanes, la violence n'est pas une fatalité

5 Novembre 2026
Togonews (Lomé)

Les femmes victimes de violences dans la région des Savanes disposent désormais d'un lieu d'accueil sécurisé.

La ministre des Solidarités, du Genre et de la Famille, Martine Moni Sankaredja, a inauguré mardi à Dapaong les deux premières maisons de transit dédiées aux victimes de violences basées sur le genre (VBG).

Ce projet est mené par le Réseau des femmes pour le développement (REFED), avec l'appui du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) et de l'association TogoVerein.

Les maisons de transit offriront aux victimes un hébergement sûr et un accompagnement psychologique et social, avant de les aider à se réinsérer et à gagner leur autonomie. Elles s'adressent notamment aux femmes et aux jeunes filles réfugiées ou déplacées, particulièrement exposées dans une région touchée par l'insécurité.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.