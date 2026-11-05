Bénin: Le pays, un modèle de la valorisation du coton ?

La quasi-totalité de la production de coton du Bénin est exportée vers les pays d’Asie et d’Occident pour y être transformée en produits à plus forte valeur ajoutée, notamment des tissus. Or, l’ambitieux projet de Zone économique spéciale devrait changer la donne en assurant la transformation de cette culture à toutes les étapes de la filière.

Dans une vaste zone industrielle située à environ 40 km de Cotonou, la capitale du Bénin, une initiative audacieuse tente de renverser un modèle économique qui a défini une grande partie des échanges du continent avec le reste du monde depuis que les navires européens ont accosté pour la première fois sur les côtes de l’Afrique de l’Ouest : au lieu d’exporter ses matières premières, le Bénin souhaite les transformer localement et, ce faisant, stimuler un essor industriel qui renforcera son produit intérieur brut et créera des emplois dont le pays a grandement besoin.

« Fabriqué en Afrique, commercialisé sous une marque africaine, détenu par des Africains et distribué en Afrique et dans le monde entier », est l’ambition ultime.

Telle est l’idée centrale qui sous-tend la zone industrielle de Glo-Djigbé, une coentreprise entre le gouvernement du Bénin et Arise Integrated Industrial Platforms.

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Le Bénin, avec une production comprise entre 650 000 et 750 000 tonnes, est le premier producteur africain de coton graine. Ce secteur représente environ 40 % du PIB du pays et 80 % de ses exportations.

Le Bénin manquait toutefois d’une base industrielle et de l’expertise nécessaires pour développer une plateforme industrielle à grande échelle ; le gouvernement s’est donc associé à ARISE IIP, qui avait déjà développé une zone industrielle au Gabon, pour créer la GDIZ en février 2020.

Le parc s’étend sur quelque 1 648 hectares et est développé en trois phases. Les 400 premiers hectares sont déjà entièrement aménagés ; une quarantaine d’investisseurs s’y sont déjà implantés, et 19 usines transforment déjà le coton, le soja, les haricots, l’huile de palme, les noix de cajou, le chia, l’argile et d’autres matières premières en produits finis destinés à la région et au-delà.

La société chargée de l’exploitation de la zone, CP, tire ses revenus des services qu’elle fournit aux investisseurs. Elle assure l’approvisionnement en électricité, en gaz et en fibre optique, tout en facturant des frais de développement et de gestion destinés à couvrir la construction, l’entretien et la gestion des infrastructures.

Une mesure incitative inhabituelle

Le parc a réussi à attirer 1,4 milliard d’euros, les investisseurs ayant répondu favorablement à un ensemble de mesures incitatives prévues par le régime des zones économiques spéciales du Bénin.

Celles-ci comprennent une exonération à 100 % sur les équipements et les matériaux commerciaux importés pendant la phase de construction, des exonérations fiscales pour les entreprises d’une durée minimale de douze ans et pouvant aller jusqu’à 17 ans, des exonérations d’impôt sur les salaires ainsi que des garanties permettant aux investisseurs de rapatrier leurs revenus.

Le gouvernement subventionne également l’électricité : le tarif actuel dans la zone est fixé à environ 0,10 dollar par kilowattheure, l’objectif étant de le ramener entre 0,07 et 0,08 dollar.

Pour les investisseurs du secteur textile, le gouvernement propose une autre mesure incitative inhabituelle. Il prend en charge les salaires des travailleurs de moins de 35 ans pendant leurs neuf à douze premiers mois, le temps qu’ils acquièrent les compétences requises par l’usine. À ce jour, 1 500 personnes ont été formées dans le cadre de ce programme. « Certains d’entre eux ont commencé comme opérateurs, et sont aujourd’hui contremaîtres ou responsables qualité. Ils sont doués, il suffit de les repérer et de leur donner la formation nécessaire », explique Faki Adje, directeur général adjoint de la GDIZ.

Le coton brut issu des champs du pays est acheminé vers le parc et, après être passé par plusieurs entreprises différentes, en ressort sous forme de vêtements, de draps, de serviettes et d’autres produits finis destinés aux magasins du Bénin, à travers l’Afrique, en Europe, en Amérique et jusqu’en Amérique du Sud.

Actuellement, précise Faki Adje, environ 30 % du coton béninois est transformé par trois unités de production textile situées dans le parc. Cela ne fait que deux ans que la production textile a démarré à la GDIZ. Le dirigeant explique : « Nous travaillons pour être en mesure de transformer tout le coton que nous produisons dans le pays. » Le développement complet de l’écosystème textile pourrait générer jusqu’à 300 000 emplois. L’objectif est d’atteindre ce cap d’ici 2030.

L’écueil des infrastructures et de l’énergie

Il existe certains avantages inhérents. Les matières premières sont abondantes et facilement accessibles. La région est plus proche des principaux marchés d’Europe et d’Amérique que les pôles concurrents du Vietnam, du Bangladesh ou de la Chine.

Faki Adje souligne : « Nous sommes à quinze jours de navigation de l’Europe et de l’Amérique. L’Asie, elle, est à 30-45 jours ». Et à mesure que les salaires augmentent dans ces autres pays, l’abondante population en âge de travailler du continent pourrait devenir irrésistible pour les fabricants soucieux de maîtriser leurs coûts.

Pour autant, on ne peut négliger des inconvénients de taille. Parmi les principaux figurent l’approvisionnement énergétique et les infrastructures. « C’est le seul domaine dans lequel l’Afrique a du mal à être compétitive », reconnaît Faki Adje.

Ce n’est toutefois pas le seul défi. Pour être compétitive à l’échelle mondiale, une usine produisant au Bénin a besoin de marchés suffisamment vastes pour permettre une production à grande échelle ; elle a besoin de routes, de ports et de liaisons maritimes efficaces, ainsi que de travailleurs, de cadres et de techniciens possédant les qualifications requises.

Elle a également besoin de règles commerciales permettant aux marchandises de circuler sans se heurter à la mosaïque de barrières qui existe actuellement sur le continent. Malgré les espoirs suscités par la Zone de libre-échange continentale africaine, le continent est encore loin de cette utopie.

Néanmoins, des marques mondiales, notamment H&M, l’US Polo Association et certains clubs de football européens, externalisent une partie de leur production vers Benin Textiles et le Centre de formation à la confection basé dans le parc. La FIFA a notamment choisi ce parc pour produire certains des maillots de la Coupe du monde de football 2026.

L’avantage des matières premières

La fabrication pour des marques étrangères ne représente toutefois qu’une partie de l’ambition. Au cours de la dernière semaine de juillet, le président de la Banque africaine d’import-export, George Elombi, a inauguré l’Obale Store, un magasin dédié aux articles de mode haut de gamme produits dans le parc. La banque est l’un des principaux bailleurs de fonds du parc, et George Elombi estime que l’Afrique peut se tailler une part bien plus importante des 2 000 milliards $ que devrait représenter l’industrie textile mondiale d’ici 2030.

« Conformément à la vision que nous avons définie pour l’Afreximbank, nous sommes déterminés à faire passer l’Afrique de l’exportation de matières premières à l’exportation de produits finis à forte valeur ajoutée. En tant que l’un des principaux producteurs mondiaux de coton, l’Afrique dispose déjà d’un avantage en matière de matières premières, ce qui fait du textile un point d’entrée naturel et stratégique pour une transformation rapide à forte valeur ajoutée », a déclaré George Elombi lors de l’inauguration.

Il a ensuite affirmé que « Fabriqué en Afrique, commercialisé sous une marque africaine, détenu par des Africains et distribué en Afrique et dans le monde entier » constituait l’ambition ultime. Cela pourrait s’avérer décisif pour la survie et le succès à long terme du parc.

Pour l’instant, la GDIZ propose un modèle dont les nations et les institutions africaines prennent bonne note. La semaine précédant l’inauguration du magasin d’Obale, Kashim Shettima, vice-président du Nigeria, s’est rendu dans le pays. La question est de savoir si ce modèle est reproductible dans d’autres pays africains.

Adje estime que c’est tout à fait possible, mais que la première condition est de s’appuyer sur les avantages comparatifs propres à chaque pays. La deuxième est l’engagement politique. « Un engagement fort et la volonté de concrétiser ce projet », précise-t-il, sont essentiels, notamment la capacité à surmonter les intérêts particuliers. C’est peut-être là, en fin de compte, l’obstacle le plus difficile à franchir.