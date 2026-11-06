Tunisie: Environnement - 870 projets programmés d'ici 2030 pour un coût de 6854 MD

Tunis — Près de 870 projets environnementaux, d'un coût global estimé à 6854 millions de dinars (MD), sont programmés dans le cadre du Plan de développement 2026-2030, a annoncé le ministre de l'Environnement, Habib Abid, jeudi.

Il s'agit, notamment, de projets de réhabilitation des infrastructures d'assainissement, d'amélioration de la qualité des eaux usées traitées et leur valorisation, de développement de la gestion des déchets, de la protection du littoral contre l'érosion et de lutte contre la pollution et la préservation de la biodiversité.

Le ministre, qui intervenait à la séance conjointe de la commission de l'Industrie, du commerce, des ressources naturelles, de l'Energie et de l'environnement relevant du Conseil national des régions et des districts, consacrée à l'examen du projet de budget de la mission Environnement pour 2027, a souligné que cette année "constituera une étape charnière dans la mise en oeuvre du plan quinquennal".

Le budget de la mission Environnement et des établissements placés sous sa tutelle est estimé à 531,241 millions de dinars pour 2027, dont environ 95 % proviennent du budget de l'État, selon un communiqué publié, jeudi, par l'Assemblée des représentants du peuple (ARP).

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Dans sa stratégie environnementale pour 2027, le département de l'Environnement vise, selon Abid, à garantir le droit des citoyens à un environnement sain, à renforcer l'équité régionale, à promouvoir les dimensions sociales et à encourager l'investissement dans l'environnement, conformément aux orientations du Plan de développement 2026-2030.

Parmi les priorités figurent l'amélioration des services d'assainissement, l'extension des réseaux, la réutilisation des eaux traitées et le recours à des technologies modernes et économes en énergie, ainsi que le renforcement du partenariat public-privé pour la réalisation des projets.

En matière de gestion des déchets, le département prévoit notamment la création d'unités de traitement et de valorisation, la récupération énergétique du biogaz dans les décharges contrôlées, le développement du tri sélectif et du compostage, ainsi que la réhabilitation des décharges anarchiques et l'élimination des points noirs.

Les interventions cibleront également les rejets des activités économiques polluantes, en particulier ceux des industries du phosphate et des industries chimiques.

Le ministre a, par ailleurs, indiqué que son département avait élaboré un plan environnemental pour chaque gouvernorat. Les priorités régionales concernent notamment le bassin de la Medjerda, la protection du littoral, la rationalisation de l'exploitation des ressources hydriques et la valorisation des eaux traitées.

La stratégie prévoit également la restauration des écosystèmes dégradés, la création d'une ceinture verte, la protection des écosystèmes marins et côtiers, le soutien à la recherche sur les changements climatiques et les ressources génétiques, ainsi que le développement des économies verte, bleue et circulaire.

Habib Abid a enfin fait état de la recherche de solutions pour débloquer plusieurs projets entravés par des difficultés liées au changement de vocation et à l'affectation des terrains.