Afrique: Dakar 2026 - Eden Kazoum fière de contribuer au bronze du continent

5 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Diamniadio — La cavalière sénégalaise Eden Kazoum s'est réjouie jeudi d'avoir contribué à la médaille de bronze remportée par l'Afrique au classement continental du concours de saut d'obstacles des épreuves équestres des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, une distinction obtenue à l'issue des épreuves par équipes.

"Je suis très contente d'avoir pu remporter une médaille à mon pays, une médaille de bronze par équipe. C'est une fierté aussi", a-t-elle déclaré à l'APS, le drapeau du Sénégal sur les épaules.

La cavalière sénégalaise a également souligné la nécessité de poursuivre le travail pour améliorer ses performances.

"On peut toujours s'améliorer. Il faut toujours s'améliorer, travailler avec des coachs, faire de la théorie et pratiquer l'équitation", a-t-elle indiqué.

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Le classement continental, établi à partir des résultats des épreuves individuelles, a placé l'Asie en tête, devant l'Amérique et l'Afrique.

La team Afrique est composée du cavalier marocain Ghali Bougja, de la Sud-Africaine Reed et de l'Egyptien Yassin El-Bassiouni.

Sur le plan individuel, Eden Kazoum a terminé jeudi à la 20e place des qualifications, avec un temps de 70 secondes 58 et 12 points de pénalités.

Elle est toutefois qualifiée pour la finale individuelle prévue vendredi au centre équestre de Diamniadio.

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