Sénégal: Clôture des JOJ 2026 - Ibrahima Wade annonce une 'cérémonie sobre' au Village olympique

5 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Diamniadio — La cérémonie de clôture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 sera "sobre" avec "un tout petit peu de public" et les athlètes qui vont y prendre part au Village olympique, comme lors des précédentes éditions, a révélé, jeudi, le coordonnateur du Comité d'organisation (COJOJ), Ibrahima Wade.

"Comme partout pour les dernières éditions, notamment à Buenos Aires en 2018, ce sera une cérémonie sobre avec les athlètes et un tout petit peu de public", a-t-il dit dans un entretien avec des journalistes.

Selon Ibrahima Wade, c'est le principe d'une cérémonie courte qui est retenu pour la clôture des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, qui prennent fin le 13 novembre.

Elle ne sera pas faste comme lors de l'ouverture où il y avait un spectacle sons et lumières, a-t-il dit, ajoutant toutefois que les autorités étatiques ou les collectivités locales peuvent, si elles le veulent, organiser une grande manifestation pour célébrer la jeunesse.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.