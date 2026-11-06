Sénégal: Clôture des JOJ 2026 - Ibrahima Wade annonce une 'cérémonie sobre' au Village olympique

Diamniadio — La cérémonie de clôture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 sera "sobre" avec "un tout petit peu de public" et les athlètes qui vont y prendre part au Village olympique, comme lors des précédentes éditions, a révélé, jeudi, le coordonnateur du Comité d'organisation (COJOJ), Ibrahima Wade.

"Comme partout pour les dernières éditions, notamment à Buenos Aires en 2018, ce sera une cérémonie sobre avec les athlètes et un tout petit peu de public", a-t-il dit dans un entretien avec des journalistes.

Selon Ibrahima Wade, c'est le principe d'une cérémonie courte qui est retenu pour la clôture des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, qui prennent fin le 13 novembre.

Elle ne sera pas faste comme lors de l'ouverture où il y avait un spectacle sons et lumières, a-t-il dit, ajoutant toutefois que les autorités étatiques ou les collectivités locales peuvent, si elles le veulent, organiser une grande manifestation pour célébrer la jeunesse.