Nigeria: Les réfugiés affluent au Niger et au Bénin, le HCR réclame des fonds

L'intensification des violences et de l'insécurité dans le nord du Nigeria depuis le début de l'année pousse des dizaines de milliers de personnes à fuir, à la fois à l'intérieur du pays et vers les États voisins. Face à l'aggravation de cette crise transfrontalière, le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) lance un appel de fonds de 2 millions de dollars pour répondre aux besoins humanitaires les plus urgents.

L'agence onusienne alerte sur une détérioration de la situation sécuritaire, qui contraint des milliers de personnes à chercher refuge, parfois dans l'urgence, au Niger et au Bénin.

Depuis le début de l'année, plus de 66 000 Nigérians ont ainsi fui vers ces deux pays voisins, soit trois fois plus qu'au cours de la même période en 2025.

Près de 60 000 Nigérians réfugiés au Niger

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Le Niger concentre la majeure partie de ces nouveaux déplacements. À la mi-octobre, près de 60 000 Nigérians étaient arrivés dans les régions de Tahoua et de Diffa. Parmi eux, quelque 36 300 avaient rejoint la seule région de Tahoua en l'espace de deux mois.

Faute de financements suffisants, plus de 34 000 nouveaux arrivants n'ont toujours pas été enregistrés. Cette situation entrave leur accès à l'aide humanitaire, aux services sociaux et aux documents d'identité, tout en accentuant les risques en matière de protection.

Au Bénin également, les arrivées se multiplient dans les zones frontalières, où les capacités d'intervention demeurent limitées. Ces nouveaux déplacements accentuent la pression sur les communautés d'accueil, les structures d'hébergement et les services essentiels, alors que les besoins dépassent déjà les ressources disponibles.

L'appel de fonds de 2 millions de dollars doit couvrir les besoins prioritaires entre novembre 2026 et janvier 2027. Le financement permettra notamment d'assurer l'enregistrement et la délivrance de documents d'identité à plus de 44 000 personnes au Niger et au Bénin, ainsi que de fournir une assistance vitale à 52 000 personnes au Nigéria.

Des fonds insuffisants

Cette nouvelle alerte intervient alors que le HCR peine déjà à financer ses opérations dans le Sahel central. Début octobre, l'agence avait appelé à un soutien urgent face à l'aggravation des déplacements dans cette région. À la fin septembre 2026, sa réponse humanitaire n'était financée qu'à hauteur de 27 % des 329,6 millions de dollars nécessaires.

Le déficit intervient dans un contexte de crise prolongée au Burkina Faso, au Mali et au Niger, où près de 4 millions de personnes ont été contraintes de fuir leur foyer, dont environ 820 000 réfugiés et demandeurs d'asile.

Ce nombre représente près du double de celui enregistré en octobre 2020, lorsque la région comptait plus de 1,7 million de déplacés internes et quelque 365 000 réfugiés.