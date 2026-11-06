Gabon: Le Grand Libreville entre modernisation urbaine et défis du relogement

Le gouvernement gabonais a engagé, le 4 novembre 2026, une nouvelle phase de son programme de modernisation du Grand Libreville, avec le lancement d'opérations de libération des emprises routières. Destinés à améliorer la circulation, à réorganiser l'espace urbain et à renforcer la place de la végétation dans la capitale, ces travaux soulèvent également des préoccupations concernant l'indemnisation et le relogement des populations affectées.

Des chantiers pour transformer le visage de la capitale

Le Grand Libreville amorce une nouvelle étape de sa transformation urbaine. Depuis le 4 novembre, les opérations de libération des emprises publiques se multiplient dans plusieurs secteurs de l'agglomération, notamment à Okala, au Lac-Bleu et à Diba-Diba. Ces interventions s'inscrivent dans un programme d'aménagement visant à améliorer la mobilité et à répondre aux difficultés de circulation auxquelles les habitants sont quotidiennement confrontés.

L'élargissement des principaux axes routiers constitue l'une des priorités de cette politique de modernisation. Dans une capitale où la congestion du trafic représente un défi majeur, les autorités entendent faciliter les déplacements, améliorer l'accessibilité des quartiers et accompagner le développement de l'agglomération.

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Mais les ambitions gouvernementales dépassent la seule question des infrastructures routières. Le programme prévoit également une revalorisation des espaces publics, notamment du front de mer, ainsi qu'une meilleure intégration de la végétation dans l'aménagement urbain.

Cette orientation s'inscrit dans la vision d'une « ville-forêt », un modèle qui ambitionne de concilier développement des infrastructures, préservation de l'environnement et amélioration du cadre de vie.

Indemnisations et relogement : le défi social des grands travaux

Si les projets engagés traduisent une volonté de moderniser la capitale gabonaise, leur mise en œuvre soulève d'importantes questions sociales. Les opérations de déguerpissement nécessaires à la libération des emprises routières affectent directement des ménages, des propriétaires et des activités économiques implantés dans les zones concernées.

Pour accompagner les populations touchées, les autorités ont prévu des mesures d'indemnisation. Dans la seule zone d'Okala, une enveloppe de 715 millions de FCFA aurait ainsi été mobilisée pour compenser les pertes liées aux opérations d'aménagement.

Toutefois, au-delà des montants annoncés, la question de l'efficacité et de l'équité des compensations demeure centrale. Pour les familles concernées, la perte d'un logement ou d'un espace d'activité ne se résume pas à sa valeur financière. Elle peut également entraîner une rupture des liens sociaux, un éloignement des lieux de travail et une modification profonde des conditions de vie. Le relogement représente, à cet égard, l'un des principaux défis de cette transformation urbaine.

À Malibé 2, les autorités ont engagé l'aménagement d'un site de 15 hectares destiné à accueillir des populations déplacées. Cependant, le lancement de ces travaux parallèlement aux opérations de déguerpissement pose la question du calendrier de mise à disposition des parcelles et des équipements nécessaires à l'installation des familles. L'accès à l'eau, à l'électricité, aux transports et aux services sociaux de base constituera un facteur déterminant pour garantir des conditions de réinstallation satisfaisantes.

Une modernisation à l'épreuve des enjeux environnementaux

Au-delà des infrastructures et du relogement, la transformation du Grand Libreville devra également répondre aux défis environnementaux auxquels l'agglomération est confrontée. Les inondations récurrentes pendant la saison des pluies rappellent notamment la nécessité d'intégrer des systèmes efficaces de drainage et de gestion des eaux pluviales dans les nouveaux aménagements.

L'élargissement des routes, la réorganisation des quartiers et la création d'espaces verts devront ainsi s'inscrire dans une approche cohérente de planification urbaine, tenant compte des risques climatiques, de l'évolution démographique et des besoins futurs des habitants. Le concept de « ville-forêt » pourrait, dans cette perspective, constituer une orientation structurante, à condition que les ambitions environnementales se traduisent par des réalisations durables et adaptées aux réalités locales.

Concilier développement urbain et justice sociale

La modernisation du Grand Libreville représente un chantier majeur pour l'avenir de la capitale gabonaise. Elle pourrait contribuer à améliorer la mobilité, à renforcer l'attractivité économique de l'agglomération et à offrir aux habitants un cadre de vie mieux aménagé.

Toutefois, la réussite de cette transformation ne se mesurera pas uniquement à la longueur des routes élargies ou au nombre d'infrastructures réalisées. Elle dépendra également de la transparence des procédures d'indemnisation, de l'effectivité des solutions de relogement et de la capacité des pouvoirs publics à associer les populations aux décisions qui concernent leur avenir.

L'enjeu est désormais de faire de cette modernisation un projet de développement urbain inclusif, dans lequel l'amélioration des infrastructures ne se réalise pas au détriment des conditions de vie des habitants. Pour le Gabon, le défi consiste ainsi à construire une capitale plus moderne, plus résiliente et plus attractive, tout en veillant à ce que les bénéfices de cette transformation soient partagés par l'ensemble de la population.