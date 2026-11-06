Niger: Le Niger reçoit 1,65 million de litres de carburant algérien alors que la pénurie persiste

Le Niger a reçu sa première livraison de carburant en provenance d'Algérie : 53 camions-citernes ont acheminé 1,65 million de litres de produits pétroliers vers la ville d'Agadez, dans le nord du pays, alors que celui-ci cherche à pallier les pénuries de carburant et à renforcer sa coopération énergétique avec son voisin du nord.

Le convoi est arrivé le 31 octobre 2026, sous escorte militaire des deux pays, selon la chaîne publique nigérienne RTN. Le ministre du Pétrole, Hamadou Tini, a réceptionné la livraison le 1er novembre, la qualifiant de mesure s'inscrivant dans le cadre des efforts visant à rétablir l'approvisionnement en carburant et à réduire les perturbations dans les transports et les activités économiques.

Cette livraison fait suite à des mois de pénurie de carburant qui ont contraint les automobilistes à faire la queue aux stations-service et perturbé l'activité économique dans certaines régions du Niger. La cargaison a été achetée par le distributeur pétrolier public Sonidep dans le cadre d'un accord avec la société algérienne Sonatrach, permettant au Niger de s'approvisionner en carburant à des prix inférieurs à ceux du marché international.

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Les camions ont parcouru environ 2 000 kilomètres depuis la région algérienne d'Adrar jusqu'à Agadez. Les autorités ont indiqué que cette livraison permettrait d'assurer la distribution pendant que le gouvernement s'efforce d'améliorer le suivi des stocks de carburant, leur stockage et la gestion de l'approvisionnement.

Cette livraison intervient également alors que l'Algérie renforce sa coopération militaire avec le Niger. Le 25 octobre, le Parlement algérien a approuvé le déploiement d'unités militaires au Niger, ce qui pourrait marquer le premier déploiement militaire du pays à l'étranger depuis 1973. Cette autorisation fait suite à un accord de coopération en matière de sécurité entre les deux pays.

Toutefois, les autorités nigériennes n'ont pas encore achevé leur processus d'approbation de ce déploiement. Le cabinet du Premier ministre Ali Lamine Zeine a précisé que les troupes algériennes accompagnant le convoi de carburant étaient présentes pour assurer la sécurité du transport et non pour mener une mission militaire.

L'Algérie et le Niger ont signé en juin trois accords visant à renforcer leur coopération dans le secteur pétrolier, notamment en matière d'approvisionnement en carburant, d'exploration pétrolière et de services techniques. Ces accords impliquent des filiales de Sonatrach et de la Sonidep nigérienne. Les deux entreprises ont également coopéré dans le cadre de livraisons de carburant d'aviation et d'autres transactions pétrolières.

Le Niger, qui produit du pétrole brut, continue de rencontrer des difficultés pour garantir un approvisionnement suffisant en produits raffinés en raison de contraintes liées à la capacité de raffinage ainsi qu'aux infrastructures de transport et de distribution.

Ce partenariat s'étend au projet de gazoduc transsaharien, qui permettrait de transporter du gaz naturel nigérian via le Niger vers l'Algérie en vue de son exportation vers les marchés européens. Sonatrach participe à ce projet, qui est toujours en cours de développement. Cette livraison de carburant vient renforcer la coopération entre l'Algérie et le Niger, alors que les deux pays cherchent à consolider leurs échanges commerciaux et leurs infrastructures énergétiques à travers le Sahara. La poursuite des livraisons et l'amélioration de la distribution nationale détermineront si le Niger sera en mesure d'assurer la pérennité de son approvisionnement en carburant et de réduire les pénuries qui touchent les ménages et les entreprises.

Points clés à retenir

La première livraison de carburant au Niger en provenance d'Algérie met en évidence la différence entre la production de pétrole brut et le maintien d'un approvisionnement suffisant en produits pétroliers raffinés pour la consommation intérieure. Bien que le Niger produise et exporte du pétrole brut, des pénuries ont affecté les transports, les entreprises et les ménages, car la disponibilité du carburant dépend des infrastructures de raffinage, de stockage, de transport et de distribution.

L'arrivée de 1,65 million de litres de carburant acheminés par 53 camions-citernes apporte un soulagement à la région d'Agadez, où les perturbations d'approvisionnement persistent depuis des mois. Toutefois, cette livraison constitue une réponse à court terme plutôt qu'une solution permanente aux défis liés à la distribution de carburant dans le pays. L'accord conclu entre le Niger et l'Algérie permet à la société publique Sonidep d'acheter des produits pétroliers à des prix préférentiels, ce qui pourrait réduire les coûts d'approvisionnement par rapport à des achats sur le marché international.

Cet accord pourrait également contribuer à diversifier les voies d'approvisionnement et à réduire la dépendance vis-à-vis des canaux de distribution existants. La présence d'escortes militaires montre à quel point les conditions de sécurité affectent le commerce à travers le Sahara, où les longues distances de transport et les menaces pesant sur les infrastructures routières augmentent les coûts logistiques. La décision de l'Algérie d'autoriser un déploiement militaire au Niger reflète également la coopération croissante entre les deux pays, bien que le déploiement à plus grande échelle reste soumis à l'approbation du Niger.

Au-delà des livraisons de carburant, cette relation englobe l'exploration pétrolière et le projet de gazoduc transsaharien, qui pourrait relier les gisements de gaz nigériens aux infrastructures d'exportation algériennes. Ce gazoduc offrirait des opportunités de recettes liées au transport de gaz et au commerce régional de l'énergie, mais sa mise en oeuvre dépend du financement, de la construction des infrastructures et des dispositions en matière de sécurité.

Pour le Niger, l'accès au carburant reste essentiel pour l'agriculture, l'exploitation minière, les transports et d'autres activités économiques qui dépendent des produits pétroliers. Une diminution des perturbations d'approvisionnement pourrait réduire les coûts d'exploitation des entreprises et soutenir le commerce, même si les prix de détail dépendront également des taxes et des frais de distribution. Les prochains indicateurs porteront sur la fréquence des livraisons de carburant, la disponibilité dans les stations-service, les coûts de transport et les progrès réalisés dans l'extension des capacités nationales de stockage et de distribution.