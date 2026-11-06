Sénégal: Cas de maladie digestive à Kébémer - Les précisions du ministère de la Santé

5 Novembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par S.G

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a fait état de 56 cas de maladie digestive notifiés entre le 2 et le 4 novembre 2026 dans le district sanitaire de Kébémer, dans la région de Louga, précisant que 42 patients ont été hospitalisés et qu'aucun décès n'a été enregistré.

Dans un communiqué rendu public jeudi, le ministère indique que les personnes concernées présentaient notamment des diarrhées, des vomissements, des douleurs abdominales et, dans certains cas, de la fièvre. Il précise que l'état de santé global des patients est stable et que toutes les personnes concernées ont été prises en charge par les équipes sanitaires. Selon les premières observations, cet épisode pourrait être lié à une toxi-infection d'origine alimentaire ou hydrique. Des investigations approfondies sont en cours pour en déterminer les causes exactes.

Elles sont menées par des équipes mixtes de la Direction régionale de la Santé de Louga et de la Direction de la Prévention, en appui aux équipes du district sanitaire de Kébémer. Le ministère assure suivre de près l'évolution de la situation et promet de tenir régulièrement informée la population de toute évolution significative. Il appelle également les populations à faire preuve de vigilance, à respecter les recommandations sanitaires en vigueur et à se référer aux informations diffusées par les sources officielles.

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