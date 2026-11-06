Sénégal: Delta Airlines - 1,1 million de passagers transportés entre Dakar et les États-Unis en 20 ans

Lancée en 2006, la liaison aérienne de Delta Airlines entre Dakar et les États-Unis célèbre cette année ses vingt ans d'existence. À cette occasion, la compagnie américaine a organisé, hier, une conférence de presse au King Fahd Palace, animée par son Directeur général à Dakar, Ryan Bowman. L'occasion a été saisie pour revenir sur le bilan de cette desserte et ses perspectives.

Depuis son lancement, cette ligne a permis de transporter plus de 1,1 million de passagers. Elle accueille différentes catégories de voyageurs, notamment des membres de la diaspora, des hommes d'affaires, des diplomates, des étudiants et des touristes. Au-delà du transport aérien, cette desserte participe au renforcement des échanges entre le Sénégal et les États-Unis, tout en offrant des possibilités de correspondance vers d'autres destinations, a d'emblée souligné Ryan Bowman. Il a également mis en avant le rôle des partenariats noués sur le marché sénégalais dans le développement de cette liaison.

La présence de Delta Airlines au Sénégal s'est également accompagnée d'initiatives en matière d'emploi et de formation. La compagnie indique « recruter du personnel local et proposer des stages rémunérés de douze mois à des étudiants de troisième cycle. En 2023, elle a notamment organisé, avec le Consortium Jeunesse Sénégal, un programme d'innovation ayant réuni 69 jeunes autour de thématiques liées à l'entrepreneuriat et au développement des compétences ».

Abordant les contraintes du secteur aérien, le directeur général a évoqué notamment « la hausse des prix du pétrole, qui affecte l'ensemble des compagnies ». Selon lui, ces évolutions imposent une capacité d'anticipation et d'adaptation pour préserver la continuité des opérations. Après deux décennies de présence, la liaison Dakar-États-Unis constitue ainsi l'un des principaux axes de la desserte aérienne internationale du Sénégal.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn