Sénégal: Tivaouane - TDS-SA distribue 10 000 décodeurs pour permettre aux populations de suivre les JOJ 2026

La Télédiffusion du Sénégal (TDS-SA) a entamé à Tivaouane la distribution de 10 000 décodeurs et 5 000 antennes TNT pour permettre aux populations de suivre les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026. La directrice générale de TDS-SA,

Dr Aminata Sarr Ndiaye, qui conduisait la tournée ce jeudi, a indiqué que cette dotation a été acquise grâce à un investissement de 1,5 milliard de francs CFA consenti par l'État du Sénégal pour renouveler l'infrastructure de diffusion au niveau de Thiès.

Cet investissement a permis le renouvellement du pylône de Thiès et l'acquisition des équipements destinés aux populations, a-t-elle précisé. « En notre qualité d'opérateur de diffusion nationale, TDS-SA a la mission d'assurer le transport et la diffusion des chaînes, mais aussi de veiller à ce que les populations aient accès à ce service », a déclaré Dr Ndiaye. La première phase de distribution a démarré à Tivaouane et se poursuivra à Popenguine, avec une priorité accordée aux foyers religieux, au nom du Chef de l'État, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye.

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Le choix de ces localités s'explique, selon la DG, par le rôle important des foyers religieux et par le fait qu'elles ont été fortement impactées par la dépose du pylône de Thiès en septembre 2025. « Une expertise technique avait démontré que le pylône de 200 mètres était dans un état de vétusté avancée et présentait des risques sécuritaires. Nous l'avions remplacé par un pylône provisoire de 75 mètres, affectant la qualité du signal », a-t-elle rappelé.

Les travaux de renouvellement sont en cours, a-t-elle ajouté, précisant qu'en attendant, TDS dote les populations de décodeurs et d'antennes pour accompagner la transition. Accueillie par les guides religieux qui ont salué l'effort de l'État, Dr Ndiaye a indiqué que la distribution sera appuyée par 1400 jeunes formés en 2021 par TDS-SA aux métiers du numérique et à l'installation des équipements TNT.

Elle a souligné que le Sénégal a fait de la transformation numérique une priorité, sous l'impulsion du Président de la République, du Premier ministre et du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, et a sollicité davantage l'accompagnement de l'État dans cette mission.