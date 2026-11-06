Angola: La BNA appelle à un dialogue renforcé entre les banques et les gouvernements

Luanda — Le gouverneur de la Banque nationale d'Angola, Manuel Tiago Dias, a exprimé mercredi, à Luanda, la nécessité de renforcer le dialogue entre les banques centrales et les gouvernements de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), en vue d'une éventuelle révision du plafond de la dette publique de la région.

En marge de la 63e réunion du Comité des gouverneurs des banques centrales de la SADC, le gouverneur a précisé que la souscription et le service de la dette relèvent de la responsabilité des gouvernements, et que toute modification du plafond actuel de 60 % du produit intérieur brut (PIB) doit être approuvée par ces derniers.

Selon Manuel Tiago Dias, la dette publique préoccupe les banques centrales en raison de ses conséquences sur la stabilité des prix et la capacité future des États à honorer leurs engagements financiers.

Le gouverneur de la Banque nationale d'Angola (BNA) a souligné que la réunion des dirigeants a permis d'analyser les indicateurs de convergence macroéconomique et de partager les expériences relatives aux actions des banques centrales, en vue d'une intégration économique et financière accrue entre les États membres.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Concernant l'Angola, il a insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts pour ramener l'inflation à moins de 7 %, seuil défini par les critères de convergence de la SADC.

Rappelant que le pays a enregistré un taux d'inflation de 8,43 % en septembre, il a jugé indispensable de consolider la tendance au ralentissement de la hausse des prix.

Manuel Tiago Dias a également souligné les progrès accomplis dans la modernisation des systèmes de paiement, notamment l'intégration du kwanza au Système de règlement brut en temps réel de la SADC (SADC-RTGS), ainsi que les actions menées dans le cadre de la Stratégie nationale d'inclusion financière.

Le président du Comité des gouverneurs des banques centrales de la SADC, Lesetja Kganyago, a quant à lui souligné que les chocs externes, la pression sur les prix de l'énergie et des engrais, ainsi que les effets de la sécheresse liés au phénomène El Niño figurent parmi les principaux défis économiques auxquels la région est confrontée.

Il estime que ces facteurs pourraient anéantir les progrès réalisés en matière de réduction de l'inflation et aggraver la situation financière, alors même que les pays ont besoin de ressources pour répondre à leurs besoins de développement.

Le gouverneur de la Banque de réserve sud-africaine a également considéré que le renforcement des paiements transfrontaliers constitue une avancée majeure pour l'intégration régionale, car il contribue à réduire les coûts de transaction entre les pays.

Dans ce contexte, il a mis en avant l'entrée de l'Angola dans le système de paiements régional.

La 63e réunion du Comité des gouverneurs des banques centrales de la SADC vise à renforcer la coopération entre les autorités monétaires de la région.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des réunions statutaires des gouverneurs des banques centrales de la SADC et a pour objectif d'approfondir le dialogue sur les principaux défis et opportunités qui façonnent l'avenir du système financier africain.

Cet événement réunit les gouverneurs des banques centrales des pays membres de la SADC afin de discuter et d'harmoniser les politiques monétaires, la réglementation financière, la supervision bancaire et l'intégration économique régionale.

Outre cette édition, l'Angola a déjà accueilli des événements similaires, notamment la 41e réunion du CCBG en octobre 2015 et la 56e édition en mai 2023, où la supervision bancaire et les systèmes de paiement, entre autres sujets, ont été analysés.