Madagascar: Trafic d'armes - Onze personnes placées sous mandat de dépôt à Maevatanàna

6 Novembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Vero Andrianarisoa

Un réseau de trafiquants d'armes a été démantelé cette semaine par les éléments de la brigade de compagnie de la Gendarmerie nationale à Maevatanàna. L'opération s'est déroulée dans la commune rurale d'Andriba, le long de la RN4, dans le district de Maevatanàna.

Onze personnes sont placées sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt de Maevatanàna. Elles sont soupçonnées de possession illégale d'armes à feu. Parmi les personnes interpellées figurent des élus et des enseignants.

Les perquisitions effectuées au domicile des suspects ont permis de mettre la main sur cinq armes à feu, dont deux fusils de calibre 12 et trois pistolets automatiques. Les Forces de l'ordre ont également découvert plus de 83 cartouches de calibre 12, 70 cartouches de calibre 16 et 12 cartouches de calibre 7/65.

D'après le commandant de compagnie, cette affaire de trafic d'armes est liée à l'attaque à main armée et au vol de bétail survenus dans la commune rurale d'Antananarivo Kely, sur la RN4, il y a quelques semaines.

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