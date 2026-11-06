Madagascar: Ampanihy Andrefana - Une fille albinos de 15 ans décapitée

Les violences visant les personnes atteintes d'albinisme continuent de susciter l'inquiétude dans le pays. Un nouveau cas particulièrement atroce a été découvert dans le district d'Ampanihy Andrefana, où une adolescente de 15 ans a été retrouvée morte, décapitée.

Le corps sans tête d'une jeune fille de 15 ans, prénommée Mitovy et atteinte d'albinisme, a été découvert dans la soirée d'avant-hier, vers 19 heures, dans le fokontany de Menakaravavy, commune d'Ejeda, district d'Ampanihy Andrefana. Ce nouveau crime vient alourdir le bilan déjà préoccupant des violences commises contre les personnes atteintes d'albinisme à Madagascar. Selon les informations rapportées, il s'agirait du vingtième cas recensé depuis le début de l'année. Parmi ces affaires, 17 personnes auraient été tuées par leurs agresseurs.

Les enfants et les jeunes figurent particulièrement parmi les victimes. La région Atsimo-Andrefana a déjà été confrontée à des crimes similaires. En mai dernier, une fillette de 18 mois, prénommée Landricia, avait été enlevée avant d'être retrouvée morte et décapitée à Betsinjaka, dans le district de Toliara II. En septembre, le corps sans vie d'une femme de 40 ans, également atteinte d'albinisme, avait été découvert à Ankilizato, dans le district d'Ampanihy Andrefana. Des arrestations ont été effectuées dans le cadre de ces différentes affaires.

Ces crimes relancent les inquiétudes sur la sécurité des personnes atteintes d'albinisme, régulièrement exposées à des violences alimentées par des croyances superstitieuses et des idées fausses attribuant des pouvoirs particuliers à certaines parties de leur corps. Face à cette situation, la protection de cette catégorie de population et la poursuite des auteurs de ces actes demeurent des enjeux majeurs.

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