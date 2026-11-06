Madagascar: Andrakaka - D'un aérodrome à un aéroport !

6 Novembre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Iss Heridiny

Mercredi 4 novembre, le général John Brennan, commandant adjoint du Commandement des États-Unis pour l'Afrique (USAFRICOM), accompagné d'une délégation de l'ambassade américaine à Madagascar, a effectué une visite à Antsiranana.

Cette coopération revêt une importance particulière pour les Forces armées malgaches. Elle devrait contribuer à un projet de modernisation de l'aéroport d'Andrakaka, ainsi qu'au renforcement des capacités opérationnelles des militaires malgaches. La délégation s'est intéressée aux possibilités d'entretien et de maintenance des navires. Dans cette perspective, elle a effectué une visite au sein de la société SECREN afin d'évaluer les pistes de collaboration envisageables, notamment au profit de la Marine nationale malgache.

Le projet de modernisation de l'aéroport et les préparatifs de l'exercice CUTLASS EXPRESS 2027 mettent en lumière un enjeu plus vaste : la maîtrise de la sécurité maritime dans l'Ouest de l'océan Indien. La position géographique de Diégo-Suarez constitue un atout considérable. À proximité du canal de Mozambique et des grandes routes commerciales de l'océan Indien, la région offre une ouverture stratégique pour surveiller les mouvements maritimes, lutter contre les trafics illicites et sécuriser les échanges internationaux.

Pour Washington, renforcer les capacités d'Andrakaka pourrait ainsi faciliter la mobilité logistique, les opérations de surveillance et la coopération avec les forces malgaches. L'intérêt américain s'inscrit également dans un contexte de compétition d'influence entre puissances étrangères, notamment la Chine, la Russie, la France et l'Inde, dans cette partie du monde.

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Toutefois, moderniser un aéroport ne signifie pas automatiquement installer une base militaire étrangère. Aucun accord de ce type n'a été annoncé publiquement.

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