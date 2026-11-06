Madagascar: Mode éthique et durable - Ida Rakotomanga remporte la cape d'honneur de la 4e édition

La quatrième édition du concours Mode éthique et durable a une nouvelle fois célébré l'innovation, le savoir-faire artisanal et l'engagement des créateurs malgaches en faveur d'une mode plus responsable. Devenu au fil des ans un rendez-vous incontournable pour les professionnels et les passionnés du secteur, cet événement met en lumière les talents qui valorisent les matières naturelles, les circuits de production durables et écoresponsables ainsi que l'identité créative malgache.

Au terme de cette édition, c'est Ida Rakotomanga qui a été désigné grand lauréat et a reçu la prestigieuse cape d'honneur, distinction suprême du concours. Cette récompense vient couronner plusieurs années de travail et de persévérance. Déjà finaliste lors des précédentes éditions dans la catégorie soie, le créateur voit aujourd'hui son engagement et sa créativité récompensés par la plus haute distinction de l'événement.

La remise du prix a constitué l'un des moments forts de la soirée. Pour l'occasion, Ida Rakotomanga s'est vu remettre une cape spécialement conçue par Fabienne de Farfelu, finaliste de l'édition 2025 dans la catégorie accessoires. Une création originale symbolisant l'excellence, la transmission et la reconnaissance entre acteurs de la filière créative.

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Cette victoire s'accompagne également de plusieurs récompenses destinées à soutenir le développement du parcours du lauréat. Ida Rakotomanga bénéficiera ainsi d'un billet d'avion offert par Air France Madagascar ainsi que d'un séjour d'immersion dans l'univers de la mode lors du salon Première Vision, grâce à l'appui de l'Institut français de Madagascar (IFM). Une opportunité qui lui permettra de s'ouvrir davantage aux tendances internationales, d'enrichir son réseau professionnel et de découvrir les innovations qui façonnent l'industrie de la mode contemporaine.

Par ailleurs, cette quatrième édition a surtout mis en lumière la richesse et la diversité de la création malgache. Les cinq autres finalistes ont également démontré leur talent à travers des collections inspirées et engagées, témoignant du dynamisme croissant de la mode responsable à Madagascar.

Grâce à l'implication des organisateurs, des partenaires et des créateurs participants, Mode éthique et durable a confirmé son rôle de plateforme de valorisation des talents locaux et de promotion d'une mode plus respectueuse de l'environnement et des savoir-faire. Une réussite qui laisse déjà entrevoir une prochaine édition riche en découvertes et en nouvelles inspirations.