Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 6 novembre 2026

revue de presse

Présidentielle au Nigeria : Atiku Abubakar écarté, l’opposition annonce un recours

L’annonce a provoqué une onde de choc parmi ses partisans. Au Nigeria, la candidature d’Atiku Abubakar, figure de proue de l’opposition, à la prochaine élection présidentielle a été rejetée. Beaucoup de ses partisans pointent du doigt le Congrès des progressistes (APC), le parti au pouvoir, qu’ils soupçonnent d’être impliqué dans cette affaire.

Un tribunal nigérian a déclaré jeudi invalide la désignation d’Atiku Abubakar comme candidat à l’élection présidentielle pour le parti d’opposition African Democratic Congress (ADC), à moins de deux mois du scrutin.

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Le parti fera appel, a annoncé son porte-parole. Cette décision place toutefois Abubakar dans une situation juridique délicate et sème le doute chez les électeurs à l’approche de l’élection prévue le 16 janvier. [Source Africanews]

La Zambie prévoit la mise en service de la ligne électrique vers la Tanzanie en 2029

Une importante ligne à haute tension reliant la Zambie à la Tanzanie, qui permettra de dynamiser les échanges régionaux d'électricité et d'améliorer la fiabilité du réseau, devrait entrer en service en 2029, a déclaré jeudi le ministre zambien de l'Électricité, Peter Kapala, lors d'une intervention devant les députés.

Approuvée en 2014, elle prévoit de relier la Zambie à la Tanzanie et au Kenya grâce à une ligne de transport d’électricité de 2 300 km (1 429 miles), dont le coût est estimé à 1,2 milliard de dollars.

La Zambie, qui a obtenu une subvention de 292 millions de dollars du Groupe de la Banque mondiale, de l’Union européenne et du Royaume-Uni, construira un peu plus de 600 km de lignes électriques. [Source TRT Afrika]

Madagascar : Épidémie - La mise en quarantaine des passagers en provenance du Kenya suspendue

Les passagers en provenance du Kenya ne sont plus soumis à une quarantaine à leur arrivée à Madagascar. Une note interministérielle annonce la suspension des mesures de quarantaine pour le Kenya et le Nigeria, dans le cadre de la prévention de l'introduction de la maladie à virus Ebola à Madagascar.

« Cette mesure n'a plus lieu d'être car, depuis le 19 octobre, il n'y a plus de nouveau cas enregistré au Kenya», explique le Dr Désiré Rakotoarimino, directeur général de la Médecine préventive auprès du ministère de la Santé publique, hier.

Le risque n'est pas totalement nul. En remplacement de la mesure de quarantaine des passagers, les autorités exigent de tout voyageur en provenance du Kenya ou du Nigeria, ou ayant transité par ces pays, qu'il signe une lettre d'engagement distribuée soit à l'arrivée, soit par l'intermédiaire des compagnies aériennes et maritimes. [Source L’Express de Madagascar]

Tanzanie : La famille de l’opposant Tundu Lissu dénonce un procès «purement politique»

En Tanzanie, la tension monte à quelques heures du verdict dans le procès de Tundu Lissu. L’opposant politique et chef du parti CHADEMA avait été arrêté en avril 2025 pour trahison, une accusation passible de la peine de mort en Tanzanie. Dar es Salaam est sous haute sécurité ce vendredi 6 novembre. Parmi ceux présents pour le verdict, des membres de la famille de l’opposant à la présidente Samia Suluhu Hassan.

Le commandant de la police de Dar es Salaam a prévenu : aucun signe de perturbation de l’ordre public ne sera toléré dans la ville ce vendredi 6 novembre. Ce matin, le périmètre autour de la Haute Cour de justice est bouclé de toute part avec des policiers armés aux visages cagoulés.

C’est dans ce contexte tendu que la famille de Tundu Lissu assistera au verdict dans la petite salle de la Haute Cour de justice. [Source RFI]

Banques centrales lusophones : Un réseau de coopération lancé à Luanda

Les banques centrales des pays de langue portugaise ont franchi une nouvelle étape dans leur coopération avec la création d’un réseau permanent destiné à renforcer les échanges techniques et à répondre aux mutations du secteur financier, à l’issue de leur XIIIe réunion tenue à Luanda, en Angola.

La rencontre, qui a enregistré la participation du gouverneur de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), Jean-Claude Kassi Brou, a été marquée par la signature d’un mémorandum d’entente instituant le Réseau des banques centrales des pays de langue portugaise (BCPLP).

Cette plateforme vise à structurer la concertation entre les institutions monétaires participantes et à favoriser le partage d’expériences dans des domaines stratégiques pour la stabilité et la modernisation des systèmes financiers. [Source Apanews]

JOJ Dakar 2026 : Six jeunes réfugiés portent leurs rêves sur la scène olympique

Pour la première fois dans l’histoire des Jeux olympiques de la jeunesse, une équipe composée de jeunes réfugiés prend part à la compétition. Venus du Burundi, de la République démocratique du Congo et du Soudan du Sud, six athlètes participent à cette quatrième édition organisée à Dakar, du 31 octobre au 13 novembre 2026. Au-delà des performances sportives, leur présence symbolise l’espoir et la possibilité de rêver malgré les épreuves de l’exil.

Dakar accueille une page inédite de l’histoire olympique. Pour la première fois, le continent africain organise un événement olympique, avec la quatrième édition des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ). Mais cette édition se distingue également par la participation d’une équipe olympique de jeunes réfugiés, une première dans l’histoire de ces Jeux.

Ils sont six, trois filles et trois garçons, à représenter cette équipe constituée de jeunes réfugiés originaires du Burundi, de la République démocratique du Congo et du Soudan du Sud. Accueillis dans des camps au Kenya et en Ouganda, ils ont été sélectionnés pour défendre leurs chances dans différentes disciplines sportives. [Source Studio Hirondelle]

Chine : Oligui Nguema présente les ambitions industrielles du Gabon à Shanghai

Le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema a défendu, jeudi 5 novembre 2026 à Shanghai, les ambitions industrielles de son pays lors de la 9e Exposition internationale d’importation de Chine. Invité d’honneur de cette édition, le Gabon cherche à mobiliser des capitaux étrangers pour transformer davantage ses ressources naturelles et renforcer sa présence commerciale sur le marché chinois.

Le Gabon entend faire de ses ressources naturelles un levier de développement industriel. C’est le principal message porté par Brice Clotaire Oligui Nguema, jeudi 5 novembre, devant les participants à la 9e Exposition internationale d’importation de Chine (CIIE). À Shanghai, le président gabonais a présenté les orientations économiques de son gouvernement et invité les investisseurs étrangers à financer des activités de production et de transformation sur le territoire national. [Source LSI Africa]

Afrique du Sud – Municipales : 67,5% des votes dépouillés, l’ANC en difficulté, devancé par la DA dans six métropoles

Le dépouillement de 67,5% des suffrages aux élections municipales sud-africaines du 4 novembre confirme le recul du Congrès national africain (ANC), crédité de 31,7% des voix au niveau national, contre 25,1% pour l’Alliance démocratique (DA), selon les résultats provisoires publiés vendredi.

Bien qu’il conserve la première place à l’échelle nationale, l’ANC accuse une nette baisse par rapport aux élections de 2021, où il avait recueilli 45,6% des suffrages, tandis que la DA progresse par rapport à ses 21,7% précédents.

La formation au pouvoir depuis 1994 est également en difficulté dans les grandes métropoles, où la DA arrive en tête dans six des huit municipalités métropolitaines. [Source Le 360 Afrique]

Togo : Plus d’un tiers du budget 2027 sera consacré à la dette

Le Togo prévoit de consacrer 921,4 milliards de francs CFA au service de sa dette publique en 2027, soit 34,3 % du budget de l’État, fixé à 2 684,1 milliards de FCFA. Plus d’un franc CFA sur trois inscrit dans le projet de loi de finances sera ainsi destiné au remboursement du capital et au paiement des intérêts.

Selon les chiffres du projet de budget 2027 publiés par le ministère des Finances, 719,9 milliards de FCFA correspondent aux remboursements de principal et 201,5 milliards aux intérêts. Le texte a été adopté en Conseil des ministres le 22 octobre, avant sa transmission au Parlement.

Les échéances de dette intérieure représentent 438,6 milliards de FCFA de remboursement du capital et 133,1 milliards d’intérêts. Pour la dette extérieure, les montants prévus atteignent respectivement 281,3 milliards et 68,4 milliards de FCFA. [Source Beninwebtv]

Sénégal : Dip Doundou Guiss avec deux disques d'or et Viviane Chidid avec un single d'or, récompensés par l'AMC

Les artistes sénégalais Dip Doundou Guiss et Viviane Chidid ont été certifiés Or avec respectivement deux disques d'or et un single d'or par Africa music & charts (AMC) qui a dévoilé, jeudi, son palmarès des certifications musicales 2026 sur son site visité à l'APS.

Africa music & charts est une structure dédiée à la certification et à la collecte de données de l'industrie musicale en Afrique francophone. Les artistes sont récompensés pour les performances commerciales de leur album ou single.

Le rappeur sénégalais Dip Doundou Guiss, de son vrai nom Dominique Preira, a obtenu deux disques d'or pour ses deux derniers albums à savoir "LNN" (Loo Ñeme Ñàkk - qu'osez-vous perdre en wolof) sorti en novembre 2019 et "LFLF" (Lepp Fii Lañu Fekk ou Nous avons tous été témoin en wolof), un opus sorti en décembre 2023 et qui symbolise la "renaissance artistique" du musicien. [Source Agence de Presse Sénégalaise]