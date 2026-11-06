Angola: Basket-ball/1º de Agosto - Sporting à l'affiche de la 3e journée

Luanda — Le Primeiro de Agosto affrontera le Sporting de Luanda ce samedi à 18h00, au gymnase Victorino Cunha, dans le cadre de la troisième journée du championnat national de basket-ball senior masculin, l'Unitel Basket.

Le club des « militaires » (D'Agosto) occupe la deuxième place avec quatre points, soit un point de plus que les « Lions » de Luanda, qui se situent au septième rang avec trois points.

La rencontre est très attendue, les deux équipes étant composées d'athlètes expérimentés, mêlant jeunesse et vétérans.

Du côté du Primeiro de Agosto, le meneur Hermenegildo Santos et l'ailier Tárcio Domingos se distinguent actuellement. Dans les rangs de la formation de Sporting de Luanda, malgré l'absence de l'ailier Islando Manuel, blessé -- on retrouve Alexandre Jungo et Fidel Cabita, qui renforcent considérablement le niveau de l'équipe.

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La journée débutera vendredi avec six rencontres : le Genesis Sport Clube affrontera le Clube Desportivo Cidade do Kilamba à 15h00 au gymnase de l'ISPTEC, tandis que le Clube Amigos do Basquetebol de Benguela recevra le Ferroviário à 16h00 au gymnase Matrindidi.

Par ailleurs, l'Akiras Academy sera opposé au Vila Clotilde à 16h00 au gymnase 28 de Fevereiro ; l'Interclube se mesurera au Clube de Formação Desportiva Kwanza (CFDK) à 18h00 ; et le Petro de Luanda affrontera la Casa do Pessoal do Porto do Lobito, à l'ISPTEC.

Enfin, un match opposera le Núcleo de Basquetebol do Maculusso à l'ASA, à 18h00, au gymnase Fernando Sousa.

Le Petro de Luanda est le tenant du titre.

Voici les résultats complets de la deuxième journée :

Clube dos Amigos do Basquetebol de Benguela-Génesis Sport Clube 91 - 96

Clube Desportivo Cidade do Kilamba-Interclube 88 - 107

Ferroviário - Petro de Luanda 59 - 122

Clube de Formação Desportiva Kwanza - Akiras Academy 58 - 89

Casa do Pessoal do Porto do Lobito -Núcleo de Basquetebol do Maculusso 86 - 80

Vila Clotilde - Primeiro de Agosto 66 - 85

ASA- Sporting Clube de Luanda 50-83

Classement

1 er. Petro de Luanda - 4 points

2e. Primeiro de Agosto- 4

3e. Interclube- 4

4e. Casa do Pessoal do Porto do Lobito- 4

5e.Clube Desportivo Cidade do Kilamba- 3

6e. Akiras Academy 3

7e. Sporting de Luanda 3

8e. Vila Clotilde 3

9e. Genesis Sport Clube 3

10e. Ferroviário de Angola 3

11e. Núcleo de Basquetebol do Maculusso 2

12e. ASA 2

13e. Clube dos Amigos do Basquetebol de Benguela 2

14e. Clube de Formação Desportiva Kwanza- 2.