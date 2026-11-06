Angola: Le Ministère de la Santé et la Banque Mondiale évaluent les progrès du PFRHS

Luanda — Le Ministère de la Santé (Minsa) et la Banque Mondiale (BM) ont évalué mercredi, à Luanda, les progrès du Projet de formation des Ressources Humaines lancé en avril 2024 pour la couverture sanitaire universelle en Angola (PFRHS).

La source indique que les travaux ont commencé dans les locaux du Ministère de la planification, puis se sont poursuivis au siège du Minsa, où l'équipe de la BM a été reçue par le coordinateur et directeur technique de l'Unité de mise en oeuvre du PFRHS, Job Monteiro.

Au cours de cette activité, indique la source, on a présenté les indicateurs actualisés de mise en oeuvre, avec l'accent sur les résultats des formations dispensées en Angola et à l'étranger, la gestion financière, les acquisitions, les garanties environnementales et sociales, le suivi et l'évaluation, ainsi que la gestion des bases de données. Sur l'ensemble de professionnels concernés par le projet, 21 410 suivent une formation en Angola, tandis que 1 976 participent à des programmes de formation à l'étranger. Dans le cadre de la formation á l'étranger, 1 040 boursiers sont en formation, dont 902 au Brésil, 114 au Portugal, 19 en Afrique du Sud, et dans d'autres pays comme l'Espagne, le Chili, l'Italie et la Suisse.

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Les données indiquent également que 929 professionnels ont déjà terminé leurs formations à l'étranger, dont 514 au Brésil, 246 au Portugal, 136 à Cuba et les autres en Chine, au Cap-Vert, en Inde, en Allemagne, au Japon, en Italie, en Espagne et au Mexique.

Au cours de cette période, on a enregistré cinq cas d'exclusions et deux décès. Les travaux d'évaluation se déroulent jusqu'au 10 novembre et s'achèveront par la présentation des principales conclusions et recommandations de la mission, lors d'une rencontre qui devra rassembler des représentants des Ministères de la Santé et de la Planification, ainsi que de la Banque Mondiale.