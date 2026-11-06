Angola: Le pays et l'Uruguay envisagent une coopération dans le domaine des technologies éducatives

Luanda — L'Angola et l'Uruguay ont entamé, mercredi à Montevideo, des discussions en vue d'une coopération dans le domaine de l'éducation, axée sur la numérisation des manuels scolaires, la mise en oeuvre de logiciels éducatifs et l'utilisation de supports informatiques pour dynamiser le processus d'enseignement-apprentissage dans le pays.

Un communiqué de l'ambassade d'Angola en Uruguay, transmis à l'ANGOP, indique que la ministre de l'Éducation, Erika Aires, en visite dans ce pays sud-américain à l'invitation de son homologue uruguayen, José Mahía, s'y est rendue pour s'inspirer de l'expérience locale, explorer les capacités technologiques et planifier une coopération.

À cette occasion, la ministre angolaise a visité un établissement scolaire de référence à Montevideo (l'École n° 96), spécialisé dans l'intégration de supports informatiques au sein du processus d'enseignement-apprentissage.

La ministre a présenté la situation en Angola et a discuté avec les autorités locales des modalités de coopération possibles, notamment en matière de numérisation de manuels scolaires et de logiciels. Cette stratégie vise à optimiser les coûts et à alléger la charge financière liée à l'acquisition de manuels scolaires sur support papier.

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Dans la même optique, la délégation angolaise a visité la Fondation Ceibal, un centre de formation et de développement de programmes et d'applications technologiques dédiés à l'éducation.

Il s'agit d'un centre doté de plusieurs laboratoires spécialisés, reconnu à l'échelle régionale comme une référence dans la production et la distribution de logiciels éducatifs et d'outils technologiques destinés aux écoles uruguayennes, et ce, depuis 2007.

Bien que les relations politico-diplomatiques entre l'Angola et l'Uruguay aient été établies le 26 mai 1988, aucun instrument juridique n'a encore été signé dans le domaine de l'éducation ; ce rapprochement a donc pour objectif de formaliser et de dynamiser la coopération Sud-Sud dans ce secteur.