Angola: Renforcement de la présidence de la Chambre de commerce Royaume-Uni/Angola

Luanda — L'ambassadeur d'Angola au Royaume-Uni, José Patrício, rejoint la présidence honoraire de la Chambre de commerce Royaume-Uni-Angola, une structure au sein de laquelle siège également l'ambassadeur britannique en Angola, Bharat Joshi, en qualité de président honoraire.

L'intégration de ces deux représentants diplomatiques dans la structure institutionnelle de la Chambre témoigne d'un engagement renforcé en faveur de l'approfondissement des relations économiques et commerciales entre les deux États.

Cette démarche vise également à favoriser un rapprochement accru entre les milieux d'affaires des deux pays et à identifier de nouvelles opportunités d'investissement, selon un communiqué de l'association transmis ce jeudi à l'ANGOP.

La note souligne que la participation des ambassadeurs constitue une reconnaissance significative du rôle de la diplomatie dans la création de conditions propices au développement de partenariats entre entreprises.

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Il est précisé que la Chambre de commerce Royaume-Uni-Angola, présidée par Thomas Gerrard Reis, joue un rôle actif dans la promotion du commerce bilatéral, en facilitant le dialogue entre les entreprises, les investisseurs et les institutions publiques des deux nations.

Selon la note, alors que l'Angola diversifie son économie et cherche à attirer des investissements privés internationaux, le Royaume-Uni s'affirme comme un partenaire de premier plan, notamment dans les secteurs de la finance, de l'énergie, des infrastructures, de l'agriculture, de la technologie et des services.

La Chambre de commerce Royaume-Uni-Angola s'engage ainsi à poursuivre le rapprochement entre les entreprises angolaises et britanniques, à faciliter l'accès aux informations sur le marché, à promouvoir les contacts institutionnels et à soutenir la concrétisation d'initiatives commerciales susceptibles de générer des investissements, des emplois et de la croissance économique.

Chambre de commerce Royaume-Uni-Angola

La Chambre de commerce Royaume-Uni-Angola (UK-AO Connect) est une association privée, indépendante et à but non lucratif, dédiée à la promotion des relations commerciales et des investissements entre les deux pays.

À travers des initiatives de diplomatie d'entreprise, des événements professionnels, des missions commerciales et le développement de partenariats, elle accompagne ses membres dans l'identification et la concrétisation d'opportunités d'affaires.

Fondée en 2015, UK-AO Connect a progressivement étendu son champ d'action à divers secteurs d'activité, s'affirmant comme une plateforme de mise en relation entre les marchés angolais et britannique.