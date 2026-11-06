Guinée: L'orpaillage «anarchique» interdit dans le nord-est, Ouagadougou dénonce l'expulsion de Burkinabè

Ces derniers jours, des milliers d'orpailleurs ont quitté la région de Siguiri, dans le nord-est de la Guinée, zone riche en or qui attire de nombreux ressortissants ouest-africains. Ces départs massifs interviennent après les mesures prises le 2 novembre par les autorités guinéennes pour mettre fin à l'orpaillage illégal. Ces orpailleurs, principalement burkinabè, ont trouvé refuge au Mali voisin, d'où leur gouvernement organise leur rapatriement. Si Conakry justifie sa démarche par la nécessité de préserver l'environnement, Ouagadougou dénonce une opération d'expulsion regrettable.

C'est depuis Bamako que le ministre burkinabè de la Sécurité a condamné ces mesures en les qualifiant d'« opération fort déplorable et regrettable ». Mahamadou Sana est venu dans la capitale du Mali à la rencontre des très nombreux Burkinabè venus de Guinée. Au lendemain de cette visite, des bus en provenance du Burkina Faso ont commencé à arriver à Bamako, jeudi, pour ramener ces orpailleurs au pays.

« Un traitement cruel, inhumain et dégradant »

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Pour Ouagadougou, il n'y a pas d'ambiguïté : il s'agit d'une opération d'expulsion de milliers de ses ressortissants par les autorités guinéennes. Mahamadou Sana dénonce même « un traitement, cruel, inhumain et dégradant » qui leur est infligé.

Du côté de Conakry, en revanche, un communiqué conjoint signé par cinq ministères décrit cette opération comme une façon de lutter contre l'orpaillage illégal. Les autorités guinéennes déplorent la dégradation de l'environnement, la pollution du fleuve Niger et de ses affluents, à cause de cette activité très polluante. Et pour faire respecter la mesure d'interdiction, Conakry déploie les forces de l'ordre à Siguiri. Elles vérifient l'identité et la régularité du séjour des personnes présentes sur place.