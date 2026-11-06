Guinée: L'orpaillage «anarchique» interdit dans le nord-est, Ouagadougou dénonce l'expulsion de Burkinabè

6 Novembre 2026
Radio France Internationale

Ces derniers jours, des milliers d'orpailleurs ont quitté la région de Siguiri, dans le nord-est de la Guinée, zone riche en or qui attire de nombreux ressortissants ouest-africains. Ces départs massifs interviennent après les mesures prises le 2 novembre par les autorités guinéennes pour mettre fin à l'orpaillage illégal. Ces orpailleurs, principalement burkinabè, ont trouvé refuge au Mali voisin, d'où leur gouvernement organise leur rapatriement. Si Conakry justifie sa démarche par la nécessité de préserver l'environnement, Ouagadougou dénonce une opération d'expulsion regrettable.

C'est depuis Bamako que le ministre burkinabè de la Sécurité a condamné ces mesures en les qualifiant d'« opération fort déplorable et regrettable ». Mahamadou Sana est venu dans la capitale du Mali à la rencontre des très nombreux Burkinabè venus de Guinée. Au lendemain de cette visite, des bus en provenance du Burkina Faso ont commencé à arriver à Bamako, jeudi, pour ramener ces orpailleurs au pays.

« Un traitement cruel, inhumain et dégradant »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour Ouagadougou, il n'y a pas d'ambiguïté : il s'agit d'une opération d'expulsion de milliers de ses ressortissants par les autorités guinéennes. Mahamadou Sana dénonce même « un traitement, cruel, inhumain et dégradant » qui leur est infligé.

Du côté de Conakry, en revanche, un communiqué conjoint signé par cinq ministères décrit cette opération comme une façon de lutter contre l'orpaillage illégal. Les autorités guinéennes déplorent la dégradation de l'environnement, la pollution du fleuve Niger et de ses affluents, à cause de cette activité très polluante. Et pour faire respecter la mesure d'interdiction, Conakry déploie les forces de l'ordre à Siguiri. Elles vérifient l'identité et la régularité du séjour des personnes présentes sur place.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.