Algérie: Sifi Ghrieb préside une réunion interministérielle pour le lancement de la plateforme de suivi des prix et de la disponibilité des produits de base

Alger — Dans le cadre de la poursuite de la série de réunions tenues en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relatives à la régulation du marché national et à la préservation du pouvoir d'achat des citoyens, le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, a présidé, jeudi, une réunion interministérielle conjointe consacrée au lancement officiel de la nouvelle plateforme numérique de suivi quotidien des prix et de la disponibilité des produits de consommation de première nécessité, à travers l'ensemble des wilayas du pays, indique un communiqué des Services du Premier ministre.

"La réunion s'est tenue en présence des ministres concernés et des walis, par visioconférence, avec la participation des présidents de la Chambre nationale d'agriculture (CNA) et de l'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), ainsi que des représentants des différentes filières agricoles professionnelles au niveau local, des représentants des agriculteurs des différentes exploitations agricoles locales de petite, moyenne et grande taille, et des représentants locaux des propriétaires de chambres froides", précise-t-on de même source.

Il s'agit d'une approche participative permettant l'implication de l'ensemble des intervenants dans les chaînes d'approvisionnement du marché national, dans un cadre transparent et organisé, à travers un processus numérique visant à garantir le suivi rigoureux des marchandises et des produits ainsi que de leur disponibilité, outre le contrôle des prix appliqués à tous les niveaux.

A cet effet, le Premier ministre a réitéré "l'engagement du Gouvernement à mettre en oeuvre les instructions de Monsieur le président de la République relatives à l'accompagnement permanent des agriculteurs et des véritables commerçants, et à l'écoute constante et à la prise en charge effective de leurs préoccupations".

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Dans ce cadre, il a également été rappelé aux walis "la nécessité de prendre immédiatement toutes les mesures légales et coercitives afin de faire face à toute tentative de provoquer des pénuries, de porter atteinte à la stabilité de l'approvisionnement des marchés ou de manipuler les prix, en vue de préserver le pouvoir d'achat des citoyens", conclut la même source.