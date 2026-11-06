Algérie: Le ministre du Travail préside à Tipasa l'inauguration et l'inspection de plusieurs structures du secteur

Tipasa — Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed Hattab, a supervisé l'inauguration et l'inspection de plusieurs structures et institutions relevant de son secteur, dans la wilaya de Tipasa, afin d'évaluer l'amélioration de la qualité des services fournis aux citoyens.

Dans le cadre du suivi de la situation des structures et des institutions relevant de son département, M. Hattab a procédé, lors d'une visite de travail et d'inspection qu'il a effectuée dans la wilaya en compagnie du wali, Mohamed Amine Benchaoulia, à l'inauguration de plusieurs structures de son secteur et à l'inspection d'autres, dans le but d'améliorer leur fonctionnement et de développer leurs services.

A cette occasion, le ministre a souligné l'importance que le secteur accorde à la prise en charge des retraités. Lors de sa visite au siège de l'agence régionale de la Caisse nationale des retraites (CNR), il a insisté sur la nécessité d'améliorer la qualité des services fournis à cette catégorie de population, de simplifier les procédures administratives et de réduire les délais de traitement des dossiers.

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Lors de sa visite à l'agence locale de la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS), M. Hattab a indiqué que l'élargissement de la couverture sociale à l'ensemble des catégories de bénéficiaires, notamment les travailleurs indépendants, constituait "un pilier essentiel pour parvenir à la justice sociale et à la stabilité économique et sociale".

A cet égard, il a souligné l'importance d'ancrer une culture de l'adhésion et de la déclaration chez les travailleurs non salariés, en simplifiant les procédures, en rapprochant les services et en améliorant les mécanismes de communication.

Dans le cadre du développement et de la modernisation des équipements publics, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a présidé la cérémonie de pose de la première pierre du nouveau siège de la Caisse nationale d'assurance sociale des travailleurs salariés (CNAS) et a inspecté les travaux de construction du Centre de paiement de l'agence locale de la CNAS dans la commune de Gouraya.

Il a également inauguré un projet de construction de 60 logements de type promotionnel aidé (LPA) et de 12 autres unités de logement promotionnel libre (LPL), réalisés dans le cadre du programme du Fonds national de péréquation des oeuvres sociales (FNPOS). Il a alors souligné que l'accès à ce programme devait reposer sur "des critères de transparence, d'équité et d'égalité des chances entre tous les travailleurs remplissant les conditions requises".

Lors de sa visite au siège de la clinique spécialisée en chirurgie cardiaque pédiatrique "Mohamed Othman Talba" dans la commune de Bou Ismail,

le ministre a souligné l'importance de protéger la santé des enfants et d'améliorer leur prise en charge médicale, en particulier ceux qui ont besoin d'un suivi et de soins médicaux spécialisés. Il a salué les initiatives et les structures qui contribuent à offrir à ces enfants, ainsi qu'à leurs familles, des conditions sanitaires adéquates.

M. Hattab a également visité le centre d'accueil des parents d'enfants malades, où il a souligné que la prise en charge devait s'étendre aux familles des malades, compte tenu des charges financières et psychologiques que celles-ci doivent supporter pour se déplacer et de séjourner loin de leur lieu de résidence pendant toute la durée du traitement.