Algérie: Un Colloque national sur la mine de fer de Gara Djebilet et la politique minière au pays

Tlemcen — Le thème "Politique minière en Algérie : Gara Djebilet 2030-2050, une vision stratégique du rôle de l'Algérie dans les chaînes d'approvisionnement mondiales et la réalisation de la diversification économique" a été au centre d'un Colloque national organisé, jeudi à l'Université de Tlemcen, à l'initiative du laboratoire de recherche en management des entreprises et gestion du capital social, en coordination avec la Faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion.

Dans son intervention à cette occasion, le président du Conseil scientifique de la Faculté des sciences économiques de l'Université de Tlemcen, Gharbi Nasser Salah-Eddine, a souligné l'importance stratégique du gisement de minerai de fer de Gara Djebilet, dans la wilaya de Tindouf, pour la diversification de l'économie nationale, ainsi que pour la transition vers une exploitation minière durable, garantissant le développement local tout en préservant l'environnement.

De son côté, le professeur Boukenadil Mohamed, de la même université, a estimé que l'exploitation de ce gisement intervient à une étape charnière de l'histoire économique et industrielle de l'Algérie. Il s'agit, selon lui, d'un enjeu de développement multidimensionnel qui reflète l'orientation de l'Etat vers la réalisation d'un développement global et équilibré, incluant les régions du Sud du pays.

Il a indiqué que son importance dépasse le cadre national pour s'étendre aux espaces africain et arabe, compte tenu des possibilités qu'il offre pour renforcer la position de l'Algérie aux niveaux régional et international, transformer ses richesses naturelles en moteurs de développement durable et consolider ses capacités économiques et industrielles.

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Pour sa part, Talhaoui Fatima Zohra, de l'Université d'Adrar, a abordé les perspectives économiques et sociales du gisement de Gara Djebilet, ainsi que son importance dans la diversification des exportations hors hydrocarbures et la création d'emplois. Elle a également souligné qu'il représente une opportunité d'investissement particulièrement importante, notamment dans les domaines des infrastructures, des chaînes d'approvisionnement et du transport, ainsi que dans les projets économiques et de développement liés aux secteurs de l'énergie et des mines.

Cette rencontre à laquelle ont participé des enseignants et des chercheurs issus de différentes universités du pays, a été marquée par plusieurs communications portant notamment sur Gara Djebilet et la transformation stratégique du secteur minier algérien, la politique minière en Algérie et les chaînes d'approvisionnement, entre autres thématiques.