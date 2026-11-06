Algérie: Le projet civilisationnel du penseur Malek Bennabi au coeur d'un Colloque scientifique à l'Université 'Djillali Liabès'

Sidi Bel-Abbes — Le projet civilisationnel du penseur Malek Bennabi a constitué le thème central d'un Colloque scientifique national, abrité jeudi par l'Université " Djillali Liabès " de Sidi Bel-Abbes à l'occasion de la commémoration du 53e anniversaire de sa disparition, marqué par un consensus académique sur la pertinence de ses idées pour appréhender les problématiques du renouveau civilisationnel.

Les travaux de cette rencontre intellectuelle, placée sous le slogan " Fidélité à la pensée de Malek Bennabi " et intitulée " Malek Bennabi et le projet de renaissance civilisationnelle ", se sont déroulés à la salle de conférences " Dr Djaffour Youcef ", à l'initiative conjointe du club scientifique "Malek Bennabi " et de la sous-direction des activités scientifiques, culturelles et sportives, avec l'animation du club média et communication de l'université, et en présence d'enseignants, de chercheurs et d'étudiants.

En marge de l'ouverture des travaux, le recteur de l'Université de Sidi Bel-Abbes, le Pr Bouziani Merahi, a souligné dans une déclaration à la presse que " la commémoration de Malek Bennabi en milieu universitaire dépasse le cadre purement protocolaire pour s'ériger en une pratique cognitive renouvelée,

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visant à doter l'élite estudiantine et les chercheurs des outils d'analyse sociologique et civilisationnelle forgés par cet illustre penseur, et à les appliquer de manière éclairée pour décrypter les défis actuels et bâtir l'avenir ".

De son côté, le compagnon de route du défunt penseur, l'éminent professeur Amar Talbi, a rappelé lors de son intervention que " l'équation civilisationnelle établie par le défunt repose sur l'interaction d'une trilogie : (Homme, Sol, Temps), en accordant la priorité absolue à l'édification de l'Homme ", estimant que " la véritable renaissance émane de l'accumulation culturelle endogène et de l'efficacité éthique, et non de la simple accumulation de produits matériels importés ".

Le Colloque a également été marqué par la contribution exceptionnelle de la fille du défunt, Rahma Bennabi, qui est revenue par visioconférence sur des aspects du parcours personnel et intellectuel de son père, affirmant que " la préoccupation pour les causes de la nation et son émancipation intellectuelle constituait une obsession quotidienne qui l'accompagnait dans les détails de sa vie et de ses écrits ".

Les travaux de la rencontre se sont poursuivis par une série de communications scientifiques abordant, sous un angle épistémologique, les concepts des " conditions de la renaissance ", du " problème de la culture " et de " l'idée afro-asiatique ", suivies de riches débats entre enseignants et étudiants,

témoignant d'un intérêt croissant pour la relecture de l'héritage intellectuel de Bennabi (1905-1973) et son intégration dans les recherches en sciences humaines et sociales.

La manifestation s'est clôturée par l'adoption de recommandations appelant à pérenniser ce rendez-vous intellectuel sur une base annuelle et à instaurer des ateliers de recherche spécialisés, dédiés à l'analyse et à la diffusion des thèses intellectuelles et historiques des élites fondatrices algériennes.