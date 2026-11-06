Algérie: Examen de projets de règlements sur les normes prudentielles des banques et établissements financiers

5 Novembre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

Alger — Le Conseil monétaire et bancaire s'est réuni jeudi, sous la présidence de M. Mohand Bourai, Gouverneur de la Banque d'Algérie (BA), en session ordinaire, consacrée notamment à l'examen de projets de règlements relatifs aux normes prudentielles des banques et établissements financiers pour renforcer l'alignement du dispositif règlementaire avec les standards et recommandations internationaux, indique un communiqué du Conseil, un organe relevant de la BA.

"La réunion du Conseil a été notamment consacrée à l'examen de projets de règlements relatifs aux normes prudentielles des Banques et Etablissements Financiers et ce dans l'objectif de renforcer l'alignement du dispositif règlementaire avec les standards et recommandations internationaux en matière de réglementation et de supervision bancaires, tout en intégrant les spécificités des opérations de banque relevant de la finance islamique", précise la même source.

Le Conseil a ainsi examiné et validé le projet de règlement portant ratios de solvabilité applicables aux banques et aux établissements financiers, le projet de règlement relatif aux grands risques et aux participations, ainsi que le projet de règlement relatif au classement et au provisionnement des créances et des engagements hors bilan des Banques et Etablissements Financiers.

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Les travaux du Conseil monétaire et bancaire ont également porté sur la détermination du taux de la prime de garantie des dépôts bancaires, ajoute la même source.

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