Algérie: Lebbou répond aux questions et préoccupations des députés

5 Novembre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

Alger — Le ministre des Finances, Mohammed Lamine Lebbou, a entamé jeudi, devant l'Assemblée populaire nationale (APN), les réponses aux questions et préoccupations des députés concernant le projet de loi de finances (PLF) 2027.

M. Lebbou s'exprimait lors d'une séance plénière présidée par la présidente de l'APN, Khalida Boufedeche, en présence de la ministre des Relations avec le parlement, Nadjiba Djilali, ainsi que de membres du gouvernement.

Au cours de leurs interventions, qui se sont étalées sur quatre jours, les députés ont notamment salué les mesures prévues dans le projet de loi visant à préserver le pouvoir d'achat du citoyen et à améliorer ses conditions de vie, particulièrement celles relatives à l'augmentation des salaires et à l'affectation d'importantes enveloppes aux transferts sociaux, consacrant ainsi le renforcement du caractère social de l'Etat.

Ils ont également souligné l'importance de renforcer l'accompagnement des investisseurs et des porteurs de projets, notamment les start-up.

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