Algérie: Bengrina appelle depuis Bouira à élire des candidats aptes à répondre aux aspirations des citoyens

5 Novembre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

Bouira — Le président du Mouvement El-Bina El-Watani, M. Abdelkader Bengrina, a appelé jeudi, depuis la wilaya de Bouira, à choisir des candidats capables de relever le défi et de répondre aux aspirations des citoyens .

Lors d'un meeting organisé à la salle 1er novembre de la ville de Sour El Ghouzlane (Sud de Bouira), dans le cadre de la campagne électorale pour les élections locales, M. Bengrina a exhorté les citoyens à se diriger massivement aux urnes le 28 novembre pour choisir des candidats aptes à prendre en charge leurs préoccupations.

"Les Assemblées populaires communales et de wilayas ont besoin d'élus actifs, et capables d'aller sur le terrain pour trouver des solutions aux préoccupations de la commune, ainsi que de proposer des réflexions en mesure de consolider le cadre de vie des citoyens", a-t-il dit.

Le président du mouvement El-Bina a également qualifié de "cruciales" les prochaines élections, qui "permettront aux citoyens de choisir leurs représentants au sein des assemblées locales, afin de répondre aux aspirations de la population".

A noter que M. Bengrina animera un second meeting à Ras El Oued, dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj.

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