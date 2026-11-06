Afrique du Sud: Les actions sud-africaines enregistrent leur plus forte hausse en sept mois grâce à la remontée de l'or et de Naspers

Le 5 novembre 2026, les actions sud-africaines ont enregistré leur plus forte hausse intrajournalière depuis près de sept mois, la Bourse de Johannesburg ayant été portée par la hausse des cours de l'or et la progression des valeurs technologiques. L'indice FTSE/JSE All Share a progressé jusqu'à 5,2 %, sa plus forte hausse intrajournalière depuis le 8 avril, avant de clôturer en hausse de 3,7 % à 113 286,18 points. Cette remontée fait suite aux hausses observées sur les marchés mondiaux après que les démocrates ont pris le contrôle des deux chambres du Congrès américain lors des élections de mi-mandat. Les marchés sud-africains étaient fermés le 4 novembre en raison d'un jour férié.

Les producteurs de métaux précieux ont mené la hausse, les cours de l'or ayant progressé à la suite des résultats des élections américaines. Un indice regroupant les sociétés minières spécialisées dans les métaux précieux a gagné jusqu'à 8,8 %, AngloGold Ashanti et Gold Fields figurant parmi les entreprises ayant bénéficié de la hausse des cours de l'or. L'or a grimpé jusqu'à 2,1 % pour s'établir à environ 4 128 dollars l'once, après avoir enregistré des gains lors de la séance précédente. Cette hausse fait suite à un recul du dollar américain et des rendements des bons du Trésor, les investisseurs évaluant les implications de la prise de contrôle du Congrès par les démocrates sur les dépenses publiques et la politique fiscale.

L'investisseur technologique Naspers a également contribué à cette remontée, avec une hausse atteignant 13 %, soit sa plus forte progression intrajournalière depuis décembre 2023. La société a profité de la remontée des valeurs technologiques chinoises grâce à son exposition à Prosus, qui détient environ 23 % de Tencent Holdings. L'action Tencent a gagné 7,2 % à Hong Kong, tandis que Prosus a progressé de 4,2 % à Amsterdam. Naspers a clôturé en hausse d'environ 10,4 % à Johannesburg, ce qui en a fait l'un des titres les plus performants de la journée.

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La baisse des cours du pétrole a également soutenu les actions sud-africaines. Le Brent a chuté d'environ 18 % au cours de la semaine, atténuant les inquiétudes concernant les coûts énergétiques pour les entreprises et les sociétés minières. La baisse des prix des carburants peut réduire les frais de transport et de production, ce qui soutient les marges bénéficiaires des entreprises qui dépendent du diesel et de l'électricité. Les producteurs de métaux précieux ont profité à la fois de la hausse des cours de l'or et des anticipations d'une baisse des coûts d'exploitation.

L'indice All Share a progressé d'environ 6,7 % au cours de la semaine, surperformant un indice de référence des actions des marchés émergents qui a reculé de 1,3 % sur la même période. Cette hausse a rapproché l'indice sud-africain de sa moyenne mobile sur 200 jours, un niveau suivi de près par les investisseurs pour évaluer les tendances du marché. La poursuite de cette hausse dépendra des cours des matières premières, des taux d'intérêt mondiaux et des résultats des entreprises minières et technologiques. Ce rebond montre à quel point l'évolution de la situation politique aux États-Unis, des devises et des marchés internationaux des matières premières peut influencer les actions sud-africaines.

Points clés à retenir

La remontée du marché boursier sud-africain met en évidence la sensibilité du pays aux cours mondiaux des matières premières, aux conditions monétaires américaines et aux entreprises technologiques chinoises. L'indice FTSE/JSE All Share a progressé de 5,2 % au cours de la séance du 5 novembre, les producteurs de métaux précieux et Naspers étant à l'origine d'une grande partie de cette hausse. L'or a atteint environ 4 128 dollars l'once, le dollar américain et les rendements des bons du Trésor ayant baissé à la suite des élections de mi-mandat.

La baisse des rendements obligataires peut soutenir les cours de l'or, car ce métal précieux ne rapporte pas d'intérêts, ce qui réduit le coût d'opportunité lié à sa détention. Un dollar plus faible peut également accroître la demande des investisseurs utilisant d'autres devises. Pour les sociétés minières sud-africaines, la hausse des cours de l'or peut accroître leur chiffre d'affaires, tandis que la baisse des cours du pétrole peut réduire leurs coûts liés au carburant, au transport et à la production. Toutefois, la rentabilité du secteur minier dépend également des coûts de main-d'oeuvre, de la disponibilité de l'électricité, des volumes de production et des taux de change.

Les gains de Naspers illustrent une autre source d'exposition internationale via Prosus et son investissement dans Tencent, dont la performance est influencée par le secteur technologique chinois. Cela signifie que l'indice boursier de référence sud-africain peut évoluer en raison d'événements extérieurs à l'économie nationale, même lorsque les conditions économiques locales restent inchangées. Cette remontée fait également suite aux efforts déployés par le gouvernement pour assainir les finances publiques et réduire les émissions de dette, ce qui pourrait influencer la confiance des investisseurs dans les actifs sud-africains.

Toutefois, une seule séance de hausses ne suffit pas à confirmer une reprise durable du marché. Pour les investisseurs, les indicateurs à surveiller comprennent les cours de l'or, les rendements des bons du Trésor américain, le dollar, les cours du pétrole, le rand et les résultats des entreprises ayant une pondération significative dans l'indice.

La poursuite de la hausse dépendra de la capacité des prix des matières premières et des résultats des entreprises à soutenir les valorisations actuelles. Un retournement de tendance de l'or ou des valeurs technologiques pourrait également peser sur l'indice dans son ensemble, compte tenu de leur contribution à la performance du marché.