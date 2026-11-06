Afrique: Éliminatoires CAN 2027 - La liste de l'Algérie dévoilée par le sélectionneur Brahim Hemdani

5 Novembre 2026
Radio France Internationale

Le sélectionneur Brahim Hemdani a dévoilé ce jeudi 5 novembre sa liste avec l'Algérie dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027 avec les 3e et 4e journées en ligne de mire. Brahim Hemdani n'a pas appelé le gardien Luca Zidane.

Vingt-six joueurs sont dans la liste pour la double confrontation face au Togo, les 14 et 17 novembre. Brahim Hemdani a justifié l'absence de Luca Zidane par rapport à son temps de jeu en club. « J'avais besoin d'avoir le choix entre trois gardiens qui avaient un maximum de temps de jeu. Les trois sélectionnés ont le maximum de temps de jeu depuis le dernier rassemblement », a-t-il expliqué en conférence de presse. Dans les cages, le portier de l'USM Alger Oussama Benbot fait son retour.

Les Verts pourront notamment compter sur plusieurs cadres, à l'image de Ramy Bensebaïni, Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui ou encore Amine Gouiri.

Gardiens : Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Mastil (Lausanne-Sport), Abdelatif Ramdane (MC Alger).

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Défenseurs : Achref Abada (USM Alger), Mohamed Azzi (CSKA Moscou), Zineddine Belaïd (Al-Taawoun), Rafik Belghali (Torino), Ramy Bensebaïni (Borussia Dortmund), Jaouen Hadjam (Brighton), Sohaib Naïr (AS Saint-Étienne), Ahmed Touba (Le Havre).

Milieux : Himad Abdelli (OM), Nabil Bentaleb (LOSC), Hicham Boudaoui (OGC Nice), Farès Chaïbi (Eintracht Francfort), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Abderrahmane Rebbach (Deportivo Alavés), Yacine Titraoui (RC Lens).

Attaquants : Mohamed Amine Amoura (OGC Nice), Monsef Bakrar (Al-Ahly), Bachir Belloumi (Hull City), Adil Boulbina (Al-Diriyah), Amin Chiakha (Rosenborg), Farès Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (OM), Anis Hadj Moussa (Feyenoord).

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