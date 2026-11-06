Tunisie: La balance commerciale alimentaire excédentaire de 919,8 MD à fin septembre 2026

La balance commerciale alimentaire a enregistré un excédent de 919,8 MD au cours des neuf premiers mois de l'année 2026 contre un excédent de 621,3 MD durant la même période de l'année précédente. Le taux de couverture s'est établi ainsi à 116,3% à fin septembre 2026 contre 112,8% à fin septembre 2025, d'après les données publiées, jeudi, par l'ONAGRI.

En termes de valeur, les exportations alimentaires ont enregistré une hausse de 19,9% alors que les importations ont augmenté de 16,3%.

L'excédent constaté s'explique principalement par l'augmentation des exportations de l'huile d'olive (+37,4%) et ceci malgré la hausse des importations des céréales (+19,5%).

Les prix à l'exportation ont diminué de 2,6% pour l'huile d'olive, de 10,3% pour les produits de la pêche, et de 12% pour les agrumes, tandis qu'ils ont augmenté de 8,4% pour les tomates et 0,7% pour les dattes par rapport à la même période de l'année précédente.

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Les prix à l'importation des produits céréaliers ont enregistré une baisse de 13,5 % pour le blé dur, de 1,1 % pour le blé tendre et de 0,3 % pour le maïs. À l'inverse, le prix de l'orge a progressé de 3,5 %. Par ailleurs, le prix du sucre a augmenté de 9,4 %, tandis que celui des huiles végétales a enregistré une hausse de 4,7 %. En revanche, les prix du lait et de ses dérivés ont diminué de 6,9 %.

Rappelons que le déficit de la balance commerciale globale du pays au cours des neuf premiers mois de l'année 2026 a enregistré une hausse de 25,5% avec s'élevant à 20997,0 MD à fin septembre 2026.

Le total des importations a passé de 63146,7 MD à fin septembre 2025 à 71397,0 MD à fin septembre 2026 soit une hausse de 13,1%. Les deux groupes de produits celui des matières premières et demi-produits et celui des biens de consommation ont représenté ensemble 56,3% des importations totales du pays. Les importations alimentaires ont représenté 7,9% des importations totales.

Tandis que le total des exportations a enregistré une hausse de 8,6% passant à 50400 MD. Les exportations alimentaires ont représenté 13% des exportations totales.

L'excédent de la balance commerciale alimentaire a contribué à compenser le déficit de la balance commerciale globale à hauteur de 4,4%.