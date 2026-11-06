Tunisie: Huile d'olive conditionnée - Le pays vise les 100 000 tonnes d'exportations en 2030

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations prévoit l'ouverture de cinq nouveaux points de vente de viandes rouges sous l'enseigne "Ellouhoum Market" en 2027. Parallèlement, le département entend accélérer la modernisation des marchés de gros, renforcer la promotion des produits agricoles tunisiens à l'étranger et porter les exportations d'huile d'olive conditionnée à 100 000 tonnes à l'horizon 2030.

Ces orientations ont été présentées par le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, dans le cadre de la présentation du programme de son département pour l'année 2027. L'ouverture des cinq points de vente est inscrite dans le budget du ministère pour l'année prochaine et s'inscrit dans les objectifs du Plan de développement 2026-2030.

En matière de modernisation des circuits de distribution, le ministère prévoit également de poursuivre la mise à niveau du réseau des marchés de gros, notamment à travers l'avancement du programme de réhabilitation du marché de gros d'intérêt national de Bir El Kassaa. La digitalisation de ces espaces commerciaux figure également parmi les chantiers programmés.

L'huile d'olive conditionnée, objectif de 100 000 tonnes à l'horizon 2030

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Sur le volet des exportations, le ministère prévoit l'élaboration d'un programme de communication et de promotion de l'huile d'olive et des dattes pour 2027.

L'objectif est notamment de renforcer la présence de ces produits sur les marchés internationaux et d'accroître la valeur ajoutée des exportations tunisiennes. À cet effet, une feuille de route à moyen terme sera élaborée pour porter les exportations d'huile d'olive conditionnée à 100 000 tonnes à l'horizon 2030, rapporte Mosaique Fm.

Les performances enregistrées au cours de la campagne actuelle constituent un indicateur de cette dynamique. En effet, environ 55 400 tonnes d'huile d'olive conditionnée ont été exportées durant les dix premiers mois de la campagne 2025-2026.

Le programme prévoit également le lancement progressif d'une campagne de promotion numérique de l'huile d'olive, adaptée aux marchés ciblés, ainsi que la mise en place d'un dispositif spécifique pour soutenir les exportations d'huile d'olive biologique.

S'agissant du commerce extérieur, Samir Abid a annoncé le renforcement et le développement du réseau des représentations commerciales tunisiennes à l'étranger. Cette démarche vise notamment à assurer une meilleure présence sur de nouveaux marchés et à améliorer le rendement des représentations existantes.

La simplification des procédures constitue un autre axe de cette stratégie, avec le recours accru aux plateformes numériques et le développement du commerce électronique.