Tunisie: EST/Absent lors du classico - Konaté retrouvera son poste !

Le staff technique a préféré le ménager face au CSS par mesure de précaution. Abdramane Konaté s'entraîne normalement avec ses coéquipiers et a de fortes chances de décrocher une place dans le onze de départ contre l'USM.

Sorti sur blessure contre Asswehly le 24 octobre dernier en match retour comptant pour le 2e tour préliminaire de la Ligue des champions, Abdramane Konaté a sauté le dernier match du championnat contre le CSS. Le joueur souffrait d'une contracture légère, mais le staff technique a préféré le ménager lors du classico dans la perspective de ne pas prendre de risque inutile pour sa santé.

Abdramane Konaté a eu donc tout le temps nécessaire pour bien récupérer. Il se porte très bien et s'entraîne normalement avec ses coéquipiers. Il est même parti pour une place de titulaire.

Occupant le poste de milieu relayeur, le jeune Ivoirien de 20 ans peut évoluer comme milieu offensif sur le couloir gauche. Ces derniers temps, le joueur a gagné en confiance et se positionne de plus en plus comme un acteur de choix dans le dispositif offensif des « Sang et Or ».

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Ben Ali toujours en solitaire

Si Konaté s'est vite remis sur pied, l'infirmerie ne désemplit pas pour autant. Il y a d'abord Marouane Sahraoui dont l'absence s'annonce prolongée à cause de sa déchirure partielle aux ischio-jambiers. Quant à Mohamed Ben Ali, victime d'une élongation, il s'entraîne toujours en solitaire. Son retour à la compétition se fera après la fenêtre Fifa du mois de novembre. Pour le reste de groupe, aucune absence n'est enregistrée pour cause de suspension.

Cela dit, les « Sang et Or », qui se sont contentés de tenir en échec les Sfaxiens la semaine dernière, ont intérêt à faire une bonne réaction après-demain face aux Usémistes afin de ne pas perdre davantage de terrain. L'Espérance qui occupe le fauteuil de dauphin affrontera ce samedi un adversaire direct. L'USM occupe, en effet, la quatrième place du classement et n'accuse qu'un point de retard par rapport à l'EST.

A noter que les « Sang et Or » accusent déjà quatre points de retard par rapport au leader benguerdanais. Quand on sait qu'en peloton de tête les écarts sont serrés, un autre faux pas coûterait cher aux hommes de Pablo Franco qui ont 13 points au compteur.