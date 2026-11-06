Tunisie: Sousse - Un dialogue sociétal axé sur l'approche de la santé en tant que droit humain fondamental

En partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population, l'Institut arabe des droits de l'Homme, a organisé ce jeudi 5 novembre 2026 dans la ville de Sousse un dialogue sociétal sur le droit à la santé. L'évènement a été marqué par la participation de représentants des institutions publiques et régionales, d'experts, d'universitaires et de membres de la société civile, ainsi que de plusieurs acteurs dans le domaine de santé et les droits économiques et sociaux. Les participants sont venus des gouvernorats de Sousse, Kairouan, Monastir et Kasserine.

S'inscrivant dans le cadre des efforts de l'Institut arabe des droits de l'Homme et de ses partenaires ce dialogue vise de prime abord à promouvoir la culture des droits de l'Homme, mais aussi à ancrer l'approche basée sur les droits de la santé en tant que droit humain fondamental nécessitant de garantir un accès juste et équitable à des services de santé de qualité pour tous.

La séance inaugurale a été marquée par les interventions de Hafsia Adheri, sous-directrice de la Direction régionale de la santé de Sousse, de Mustapha Boubaker, délégué régional de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées de Sousse, de Sami Jaziri, directeur régional des affaires sociales de Sousse, de Abdelbasset Ben Hassen, président de l'Institut arabe des droits de l'Homme et de Yosra Daaloul, membre du comité scientifique de l'institut qui a assuré la modération de la séance.

La première séance scientifique, présentée par Hafidha Chekir, a traité du thème de l'introduction au droit à la santé, de l'évolution du concept et de ses différentes dimensions, à travers une communication sur le concept du droit à la santé et son évolution. Des indicateurs et des chiffres relatifs au droit à la santé ont été présentés par Abderraouf El Ati, une séance qui a été modérée par le journaliste et écrivain Zied Krichen.

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Le dialogue s'est également déroulé sous la forme de quatre ateliers de travail spécialisés qui ont abordé les axes du système de santé et des ressources, du système de santé et des questions environnementales, du droit à la santé et de l'inclusion, ainsi que du système de santé et de la prévention.

Les ateliers ont permis aux participants d'échanger leurs points de vue et leurs expertises, de diagnostiquer les principaux défis et problématiques liés au système de santé, et de débattre des moyens de promouvoir le droit à la santé dans ses différentes dimensions, y compris la qualité des services de santé, l'équité dans l'accès aux soins, la prévention, l'inclusion et l'interconnexion entre la santé et l'environnement.

Les travaux de ce dialogue se sont clôturés par la présentation des résultats des ateliers et la discussion des recommandations qui en ont découlées. Et ce, dans le but d'enrichir le débat sociétal sur le droit à la santé et de renforcer la contribution des différentes parties à la formulation de visions et de propositions pratiques pour développer le système de santé, de manière à garantir la dignité humaine, respecter ses droits et consacrer les principes d'égalité et d'équité.