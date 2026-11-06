Tunisie: CAB/Affaire des héritiers de Ahmed Karoui - Une tempête dans un verre d'eau !

5 Novembre 2026
La Presse (Tunis)
Par Bechir Sifaoui

La démission du comité provisoire n'était pas la réponse adéquate.

Que n'a-t-on pas dit et lu concernant cette démission? Les responsables cabistes n'ont pas interprété la lettre adressée à l'administration du club à sa juste valeur, apprend-on de source juriste. Rien ne les obligeait à présenter leur démission. Mais là, il s'agit d'une affaire de spécialiste en la matière qu'on se garde bien de développer.

Tout ce que l'on sait est que la somme de 1,4 million de dinars est exagérée, gonflée de la part de l'avocat de la famille de l'ex-président défunt Ahmed Karoui. Inclure des frais de justice et ajouter des pénalités de retard de paiement est surréaliste dans le cas présent, suivant une source proche du club.

Aujourd'hui, les langues d'ex-responsables au CAB se sont déliées pour dénoncer l'ampleur de la somme à payer, déplacée du reste. À commencer par l'ancien président, Abdessalam Saïdani, qui apporte des vérités nécessaires pour éclairer l'opinion publique, particulièrement celle des supporters « jaune et noir ».

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« Les dettes à honorer vis-à-vis de la famille Karoui s'élève à 400.000 dinars en 2017.

Le CAB a déjà payé une tranche de 100 mille dinars du temps de la présidence de Mehdi Ben Gharbia et puis moi-même, de mon propre argent, j'ai dû avancer 50.000 dinars comme deuxième tranche lors de mon mandat. Il ne restait plus à payer que 250.000 dinars pour clore définitivement le dossier. On a donné à Ahmed Karoui des garanties qu'il n'a pas retirées de la banque, mais on ne sait pas ce qu'il en a fait avec. Il a emporté le secret avec lui!

Aujourd'hui, je propose de payer 100.000 dinars et les 150.000 restants on les défalque des subventions à venir », déclare, à ce propos, Saïdani dans une vidéo postée dans les réseaux sociaux. Tout compte fait, on a assisté, ces derniers jours, au sein de la large famille du CAB, à une vaste tempête dans un verre d'eau. Maintenant, on ne peut qu'espérer voir le comité démissionnaire revenir sur sa décision prise trop hâtivement et assumer sa mission jusqu'à son terme, à savoir à mi-décembre de cette année. Les joueurs ont besoin d'être rassurés sur leur avenir pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain. La priorité est le paiement des arriérés de salaires...

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