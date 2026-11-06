Tunisie: Géopolitique - Abdallah Lâabidi qualifie le discours de Donald Trump sur l'arme nucléaire de simple menace rhétorique

« L'évocation par le président américain Donald Trump de la possibilité de recourir à l'arme nucléaire contre l'Iran ne constitue qu'une simple stratégie de menace verbale ». C'est l'analyse développée ce jeudi 5 novembre 2026 par Abdallah Lâabidi, analyste des relations internationales, diplomate et ancien ambassadeur.

Intervenant aujourd'hui sur les ondes de la radio Jawhara FM dans l'émission Sabah El Ward, l'expert en relations internationales et tout en rappelant que les États-Unis demeurent un État d'institutions doté de contre-pouvoirs politiques et militaires structurés, a expliqué que la marge de manœuvre du président américain reste encadrée par des équilibres administratifs stricts.

Il a souligné dans ce même ordre d'idées qu'un nombre significatif de hauts responsables avaient choisi de présenter leur démission ou avaient fait l'objet d'un limogeage en raison de leur opposition frontale aux plans militaires unilatéraux du président Donald Trump.

Abdallah Lâabidi a également mis en exergue le rôle de l'opinion publique américaine et celui de l'arbitrage des électeurs lors des élections pour le Congrès, des facteurs constitutionnels qui réduisent le discours sur le nucléaire à un effet d'annonce.

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Le diplomate a enfin précisé que la configuration géographique et l'immensité du territoire iranien rendent toute hypothèse de frappe de nature nucléaire totalement irréalisable, confirmant le manque de sérieux de ces menaces sur le plan géopolitique.