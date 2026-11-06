Tunisie: Géopolitique - Abdallah Lâabidi qualifie le discours de Donald Trump sur l'arme nucléaire de simple menace rhétorique

5 Novembre 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

« L'évocation par le président américain Donald Trump de la possibilité de recourir à l'arme nucléaire contre l'Iran ne constitue qu'une simple stratégie de menace verbale ». C'est l'analyse développée ce jeudi 5 novembre 2026 par Abdallah Lâabidi, analyste des relations internationales, diplomate et ancien ambassadeur.

Intervenant aujourd'hui sur les ondes de la radio Jawhara FM dans l'émission Sabah El Ward, l'expert en relations internationales et tout en rappelant que les États-Unis demeurent un État d'institutions doté de contre-pouvoirs politiques et militaires structurés, a expliqué que la marge de manœuvre du président américain reste encadrée par des équilibres administratifs stricts.

Il a souligné dans ce même ordre d'idées qu'un nombre significatif de hauts responsables avaient choisi de présenter leur démission ou avaient fait l'objet d'un limogeage en raison de leur opposition frontale aux plans militaires unilatéraux du président Donald Trump.

Abdallah Lâabidi a également mis en exergue le rôle de l'opinion publique américaine et celui de l'arbitrage des électeurs lors des élections pour le Congrès, des facteurs constitutionnels qui réduisent le discours sur le nucléaire à un effet d'annonce.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le diplomate a enfin précisé que la configuration géographique et l'immensité du territoire iranien rendent toute hypothèse de frappe de nature nucléaire totalement irréalisable, confirmant le manque de sérieux de ces menaces sur le plan géopolitique.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.