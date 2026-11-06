Tunisie: Onze entreprises tunisiennes exposent leur savoir-faire au salon Expo-protection 2026 à Paris

Onze entreprises tunisiennes spécialisées dans les textiles techniques et les vêtements professionnels participent au Salon Expo-protection 2026, qui se tient du 3 au 5 novembre au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris.

Cette action institutionnelle, orchestrée pour la troisième fois par le Centre de promotion des exportations (CEPEX), vise à offrir une vitrine d'envergure internationale aux industriels locaux. Et ce, afin de promouvoir leur savoir-faire en matière d'équipements de protection individuelle, de nouer des partenariats commerciaux avec des distributeurs européens et de capter de nouvelles opportunités sur un marché en constante mutation réglementaire.

Le pavillon national a enregistré la visite de Mohamed Toukabri, conseiller économique auprès de l'ambassade de Tunisie en France, qui s'est entretenu avec les exposants tunisiens pour analyser les perspectives de croissance de leurs flux d'exportation vers l'espace euro-méditerranéen. Cette présence tunisienne revêt une importance macroéconomique majeure pour la filière textile nationale, la Tunisie consolidant sa position de premier fournisseur historique du marché de l'Union européenne en vêtements de travail avec une part de marché estimée à 17 %, ce qui atteste de la haute compétitivité et de la réactivité logistique des plateformes de production nationales.

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A noter que ce déploiement au coeur du pôle de la Porte de Versailles intervient dans un contexte sectoriel où les donneurs d'ordres internationaux accentuent leurs exigences en matière de traçabilité environnementale et de durabilité des matériaux techniques. L'offre exposée par les consortiums tunisiens met en relief l'intégration croissante des critères d'innovation et de mise aux normes européennes, notamment pour les textiles intelligents à haute valeur ajoutée et les barrières de protection thermique ou chimique.

Pour le tissu industriel tunisien, l'enjeu de cette vitrine parisienne dépasse la simple prospection commerciale directe. Il s'agit d'une démarche d'affirmation géostratégique permettant de consolider la labellisation de la Tunisie face à la concurrence asiatique et d'intégrer des réseaux de sous-traitance à forte technicité. La coordination étroite entre les services du pôle de promotion des exportations et la mission diplomatique à Paris témoigne d'une volonté d'accompagner de manière continue la transformation de ces contacts d'affaires en contrats fermes, garantissant ainsi l'afflux de devises et la pérennisation des emplois qualifiés au sein d'un secteur pivot pour la balance commerciale de la nation.