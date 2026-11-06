Tunisie: Hand/Tournoi international Héchemi Razgallah à Hammamet - Du spectacle avec le Japon et la Russie

Le Sept tunisien ouvrira demain face au Japon, avant d'enchaîner contre la Russie le samedi.

Pour ce tournoi international qui, soit dit en passant, est devenu régulier et sérieux par le choix des équipes participantes, la fédération a convoqué les meilleurs joueurs de la place et de ceux qui évoluent à l'étranger. En fin de compte, ils seront presque tous là. Pour une fois, il n'y aura pas celui ou ceux qui s'excuseraient pour blessure. Le profil de cette équipe nationale qui, en Allemagne à l'occasion du championnat du monde du 13 au 31 janvier, aura à nous faire oublier sa dernière piètre prestation, nous pourrions en avoir une idée lors du tournoi international « Héchemi Razgallah ».

L'équipe tunisienne affrontera le Japon demain à la salle de Hammamet (18h00), puis la Russie le samedi à 16h00.

Fière allure

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Comment se présente cette équipe tunisienne ? Sur le papier, elle a fière allure. Le retour de son animateur Amine Darmoul lui donne plus de consistance. En effet, s'il joue pour l'équipe, Darmoul est en mesure de lui donner un profil technique grâce à la richesse de son répertoire. La rigueur du handball allemand lui a certainement inculqué une certaine discipline de jeu. Le reste sera l'affaire des éléments qui aura la tâche de faire bouger les défenses qui deviennent de plus en plus rugueuses. La Russie et le Japon, nous les connaissons bien. Mais le handball a beaucoup évolué dans ces pays et nous aurons de ce fait de belles empoignades.

Le Mondial à la télé ?

La télévision serait bien inspirée de diffuser ce Mondial 2027. Ce sera utile pour ce sport qui gagne en ampleur dans le pays. Le handball, mine de rien, est en train de progresser dans les villes de l'intérieur, surtout au niveau des féminines, alors que les équipes de la capitale ne font que s'accaparer les meilleurs éléments. Mais là, c'est toute une autre histoire.