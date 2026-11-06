Tunisie: Le trio espérantiste sous la menace d'une suspension avant le derby de la capitale

5 Novembre 2026
La Presse (Tunis)
Par Sahar Belhaj

Trois joueurs de l'Espérance Sportive de Tunis sont sous la menace d'une suspension à l'approche du derby de la capitale. En effet, les trois éléments concernés risquent de manquer cette affiche face au Club Africain s'ils écopent d'un troisième avertissement lors de la prochaine rencontre face à l'Union Sportive Monastirienne.

Un enjeu disciplinaire qui pourrait peser sur les choix du staff technique espérantiste, appelé à gérer cette situation avec prudence à l'approche de deux rendez-vous importants. La rencontre face à l'US Monastir pourrait ainsi avoir des conséquences au-delà de son résultat, dans la perspective du très attendu derby de la capitale.

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