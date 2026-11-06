Afrique: Étoile du Sahel - Deux nouveaux dossiers financiers devant la FIFA, le club sous pression

L'Étoile sportive du Sahel (ESS) fait face à deux nouveaux dossiers financiers et juridiques impliquant l'ancien entraîneur français Roger Lemerre et l'ancien joueur Nour Eddine El Klib, avec des risques de sanctions sportives en cas de non-régularisation des sommes dues.

Dans un communiqué publié jeudi 5 novembre 2026, le club sahélien a annoncé avoir reçu, le 4 novembre, une mise en demeure officielle du cabinet d'avocats représentant Roger Lemerre, au sujet d'un protocole d'accord conclu les 26 et 28 juillet 2025.

Cette mise en demeure porte sur un montant total de 17 841 euros, soit environ 59 660 dinars, que le club est appelé à régler dans un délai de huit jours à compter de la date de notification.

Le montant réclamé comprend 11 500 euros restant dus après le versement d'une première tranche de 20 000 euros, 1 341 euros d'intérêts de retard calculés au taux annuel de 10 % sur une période de 14 mois, ainsi que 5 000 euros à titre d'indemnisation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le représentant de l'ancien entraîneur a également menacé de saisir la Fédération internationale de football (FIFA) pour réclamer une interdiction de recrutement à l'encontre du club en cas de non-paiement dans le délai fixé.

Par ailleurs, l'ESS a fait état d'une décision rendue le 29 octobre 2026 par la Chambre de résolution des litiges de la FIFA dans le cadre du litige l'opposant à l'ancien joueur Nour Eddine El Klib. Notifiée au club le 2 novembre, cette décision condamne l'Étoile du Sahel à verser 122 766 dollars au titre des salaires impayés et de l'indemnisation pour rupture du contrat, outre des intérêts de retard de 5 % par an.

Ces intérêts concernent quatre montants distincts : 20 000 dollars à compter du 2 septembre 2025, 4 000 dollars à partir du 1er janvier 2026, 20 000 dollars à compter du 2 janvier 2026 et 4 000 dollars à partir du 1er février 2026.

La FIFA a accordé au club un délai de 45 jours à compter de la notification de la décision pour fournir les justificatifs attestant du paiement intégral et effectif des sommes dues. À défaut, l'ESS s'expose à une interdiction d'enregistrer de nouveaux joueurs, sur le plan national et international, pendant trois périodes de mercato consécutives. Le dossier pourrait également être transmis à la Commission de discipline de la FIFA.

La direction du club précise que cette affaire était déjà au stade du prononcé de la décision lorsque le comité provisoire actuel a pris ses fonctions, après l'expiration du délai de mise en demeure et l'absence de règlement des sommes réclamées par le joueur.

À travers ce communiqué, l'Étoile sportive du Sahel affirme assurer le suivi de l'ensemble de ses dossiers juridiques afin de préserver les intérêts du club et de ses supporters.