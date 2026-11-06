Tunisie: Le Club Africain hausse le ton et réclame des explications sur l'arbitrage

Le Club Africain a publié un communiqué de protestation dans lequel il exprime son mécontentement face à la répétition des erreurs arbitrales constatées lors de ses dernières rencontres, notamment contre l'Union sportive de Ben Guerdane, le Club Athlétique Bizertin et le Stade Tunisien.

Dans son communiqué, le comité directeur estime que ces décisions ont porté préjudice aux intérêts du club et compromis le principe d'équité entre les équipes engagées dans la compétition. Il souligne notamment les points perdus face à l'US Ben Guerdane et au Stade Tunisien, qui auraient affecté les ambitions du club dans la course au championnat et sa position au classement.

Le club de Bab Jedid met également en avant les conséquences disciplinaires de certaines décisions arbitrales, notamment les avertissements susceptibles de priver l'équipe de plusieurs joueurs cadres lors des prochaines échéances.

Par ailleurs, la direction du Club Africain s'est inquiétée des prises de position publiées sur les pages officielles de certains clubs au sujet des désignations arbitrales des rencontres impliquant les Rouge et Blanc. Elle estime que de telles interventions risquent d'exercer des pressions sur les arbitres et sur le processus de désignation, appelant ainsi à garantir leur indépendance et leur impartialité.

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Autre point soulevé : les conditions physiques et techniques des arbitres désignés pour diriger les rencontres de la saison 2026-2027. Le club demande à la Fédération tunisienne de football et à la Direction nationale de l'arbitrage de clarifier les informations relatives au gel de l'activité de certains arbitres à la suite des tests physiques, ainsi que les critères retenus pour leur désignation en Ligue 1.

Face à cette situation, le Club Africain réclame notamment la publication de la liste officielle des arbitres répondant aux exigences techniques et physiques, des éclaircissements sur le traitement de ses précédentes réclamations et une évaluation objective des erreurs signalées lors de ses dernières rencontres. Il appelle également les instances compétentes à intervenir afin de remédier aux dysfonctionnements constatés et de prendre les mesures nécessaires.

Enfin, le comité directeur précise que sa démarche ne constitue pas une remise en cause des prérogatives de la Direction nationale de l'arbitrage, mais relève de son droit à défendre les intérêts du club. Il affirme toutefois que l'indépendance de l'arbitrage ne saurait exclure toute forme d'évaluation ou de reddition de comptes, tout en se réservant le droit de recourir à l'ensemble des procédures légales et réglementaires disponibles.

À travers cette sortie, le Club Africain entend ainsi obtenir des réponses officielles des instances footballistiques et réclame davantage de transparence dans la gestion du secteur arbitral.