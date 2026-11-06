Le Parti démocrate a pris mardi le contrôle des deux chambres du Congrès des Etats-Unis à l'issue des élections de mi-mandat («midterms»), une vague bleue historique qui balaie les républicains jusque dans des bastions traditionnels et inflige à Donald Trump un camouflet sévère.

Les démocrates sont déjà assurés d'obtenir 54 sièges au Sénat, sur un total de 100. Il reste encore deux sièges à attribuer, l'un dans l'Alaska, l'autre dans le Mississippi - deux Etats normalement fermement républicains - mais les scores sont trop serrés à ce stade pour suggérer un vainqueur.

A la Chambre des représentants, les démocrates ont déjà gagné 232 sièges sur 435 - soit 14 de plus que le seuil de majorité - et dans le meilleur des scénarios, ce total pourrait monter à quelque 260.

Le président républicain a dit «accepter» les résultats de ce scrutin que des dizaines de millions d'électeurs, y compris des soutiens du chef de la Maison-Blanche, ont utilisé comme un référendum contre la politique menée depuis janvier 2025, date du début du second mandat du héraut du mouvement «MAGA».

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«Je suis tout à fait disposé à accepter ces résultats», a-t-il déclaré au New York Times. «Nous travaillerons avec les démocrates ; nous nous réjouissons, vous savez, de collaborer avec eux. Nous parviendrons probablement à trouver un terrain d'entente.»

«Je n'étais pas sur le bulletin et si je l'avais été, nous aurions LARGEMENT gagné», a écrit le milliardaire de 80 ans sur sa plateforme Truth Social, après avoir pourtant appelé pendant la campagne ses partisans à se mobiliser comme s'il se présentait lui-même.

Donald Trump a refusé tout mea culpa, renvoyant la responsabilité de la défaite aux candidats républicains, qu'il a pourtant soutenus pour les plus exposés d'entre eux, lors d'une campagne présentée comme une opération personnelle de «plébiscite», avec de multiples rassemblements à travers le pays. «Les gens n'ont pas compris l'importance de ce que j'ai fait en Iran», a-t-il notamment déclaré sur la chaîne Fox News.

La guerre déclenchée le 28 février dernier contre l'Iran, au côté de l'entité sioniste , a de fait pesé dans les urnes, en raison de la flambée des prix du carburant aux Etats-Unis, conséquence directe du conflit.

Même s'il a brandi face aux démocrates la menace de vetos à répétition, prérogative dont il dispose sur le Congrès, Donald Trump devrait voir sa marge de manoeuvre se réduire considérablement lors des deux dernières années de son second mandat. Les républicains contrôlaient jusqu'à présent à la fois le Sénat et la Chambre des représentants.

D'après un sondage sortie des urnes réalisé par SSRS pour un consortium de médias américains, la moitié des électeurs ont dit considérer le scrutin comme une occasion de réprimander Donald Trump. Les trois quarts des sondés ont dit être «en colère» ou «insatisfaits» de la direction prise par les Etats-Unis et 70% des électeurs ont dit vouloir que le Congrès renforce son contrôle de l'exécutif et son rôle de contrepoids.

Depuis la Seconde Guerre mondiale, il est habituel que le parti du président en exercice perde des sièges au Congrès lors des élections de mi-mandat, mais l'ampleur de cette défaite constitue un avertissement sans appel de la part des électeurs.

Après ces succès démocrates, Donald Trump sera certainement visé par de nombreuses enquêtes lancées par la Chambre des représentants. Si le Sénat bascule aussi, il perdra en grande partie son pouvoir de nomination, en particulier en cas de vacance à la Cour suprême, puissante institution dont les neuf juges sont nommés à vie.

Les élections de mi-mandat renouvellent un tiers des sièges du Sénat et tous ceux de la Chambre.

Donald Trump a déjà menacé de dégainer tous azimuts son pouvoir de veto face aux textes que lui enverrait pour promulgation un Congrès démocrate. Il conserverait aussi une importante marge de manoeuvre diplomatique et militaire.